Украинцам рассказали, как уберечься в разгар лета от кишечных инфекций

Как не подхватить кишечную инфекцию (Фото: freepik.com)

Специалисты рассказали, как не заразиться кишечными инфекциями во время жары

В Украине наступил самый жаркий период лета, а вместе с ним и время кишечных инфекций. Пищевые отравления и инфекции, которые вызваны различными организмами, очень опасны и в группе риска находятся также дети. Такие заболевания могут привести к серьезным осложнениям.

Как рассказали в пресс-службе Центра общественного здоровья, острые кишечные инфекции вызваны бактериями или вирусами, которые попадают в организм человека с зараженной пищей или водой.

Заразиться можно через:

Употребление зараженной пищи

Употребление зараженной воды

Во время купания в загрязненных водоемах

Грязные руки

Грязные предметы быта

Как отметили в ЦОЗ Украины, возбудители кишечных инфекций могут находиться: в сырой пище животного происхождения (мясо, яйца, не пастеризованное молоко, морепродукты), в немытых фруктах и овощах.

Первые признаки кишечной инфекции: слабость, повышение температуры, боль в животе, рвота, диарея. При возникновении этих симптомов нужно немедленно обратиться к врачу.

Специалисты рекомендуют употреблять только те продукты, в качестве которых вы уверены, купаться только чистых водоемах и отдыхать на официально открытых пляжах.

Что нужно делать, чтобы не заразиться кишечной инфекцией:

Мыть руки перед тем как брать продукты и готовить пищу

Мыть руки после посещения туалета

Вымыть и продезинфицировать все поверхности и кухонные принадлежности, которые используются для приготовления пищи

Защищать кухню и продукты от насекомых, грызунов и других животных

Отделять сырое мясо, птицу и морепродукты от других пищевых продуктов

Для обработки сырых продуктов пользоваться разными досками и ножами

Хранить продукты в закрытой посуде и избегать контакта между сырыми и готовыми продуктами.

Тщательно обрабатывать термически продукты, особенно мясо, птицу, яйца и морепродукты

Тщательно разогревать готовую еду

Не оставлять приготовленную еду без холодильника более, чем на 20 минут

Не хранить пищу долго, даже в холодильнике

Не размораживать продукты при комнатной температуре

Использовать чистую или очищенную воду

Выбирать только свежие и качественные продукты

Мыть все овощи и фрукты

Не употреблять продукты, у которых истек срок годности

Стоит отметить, что вирусы и бактерии могут попасть в продукты питания на любой стадии от производства до употребления.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты назвали самую вредную рыбу для человека.

А также рассказывали о то, что категорически нельзя делать при пищевом отравлении.

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Автор: Анна Шиканова