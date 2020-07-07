Украинцам рассказали, как уберечься в разгар лета от кишечных инфекций

Специалисты рассказали, как не заразиться кишечными инфекциями во время жары
В Украине наступил самый жаркий период лета, а вместе с ним и время кишечных инфекций. Пищевые отравления и инфекции, которые вызваны различными организмами, очень опасны и в группе риска находятся также дети. Такие заболевания могут привести к серьезным осложнениям.
Как рассказали в пресс-службе Центра общественного здоровья, острые кишечные инфекции вызваны бактериями или вирусами, которые попадают в организм человека с зараженной пищей или водой.
Как отметили в ЦОЗ Украины, возбудители кишечных инфекций могут находиться: в сырой пище животного происхождения (мясо, яйца, не пастеризованное молоко, морепродукты), в немытых фруктах и овощах.
Первые признаки кишечной инфекции: слабость, повышение температуры, боль в животе, рвота, диарея. При возникновении этих симптомов нужно немедленно обратиться к врачу.
Специалисты рекомендуют употреблять только те продукты, в качестве которых вы уверены, купаться только чистых водоемах и отдыхать на официально открытых пляжах.
Стоит отметить, что вирусы и бактерии могут попасть в продукты питания на любой стадии от производства до употребления.
Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты назвали самую вредную рыбу для человека.
А также рассказывали о то, что категорически нельзя делать при пищевом отравлении.
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Автор: Анна Шиканова