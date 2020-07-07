Українцям розповіли, як вберегтися у розпал літа від кишкових інфекцій

Фахівці розповіли, як не заразитися кишковими інфекціями під час спеки
В Україні настав найспекотніший період літа, а разом з ним і час кишкових інфекцій. Харчові отруєння та інфекції, які викликані різними організмами, дуже небезпечні й в групі ризику перебувають також діти. Такі захворювання можуть привести до серйозних ускладнень.
Як розповіли в пресслужбі Центру громадського здоров'я, гострі кишкові інфекції, викликані бактеріями або вірусами, які потрапляють в організм людини із забрудненою їжею або водою.
Як зазначили в ЦГЗ України, збудники кишкових інфекцій можуть перебувати: в сирій їжі тваринного походження (м'ясо, яйця, не пастеризоване молоко, морепродукти), в немитих овочах і фруктах.
Перші ознаки кишкової інфекції: слабкість, підвищення температури, біль у животі, блювання, діарея. При виникненні цих симптомів потрібно негайно звернутися до лікаря.
Фахівці рекомендують вживати тільки ті продукти, в якості яких ви впевнені, купатися тільки чистих водоймах і відпочивати на офіційно відкритих пляжах.
Варто відзначити, що віруси та бактерії можуть потрапити у харчові продукти на будь-якій стадії від виробництва до споживання.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти назвали саму шкідливу рибу для людини.
А також розповідали про те, що категорично не можна робити при харчовому отруєнні.
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Автор: Анна Шиканова