Українцям розповіли, як вберегтися у розпал літа від кишкових інфекцій

Як не підхопити кишкову інфекцію (Фото: freepik.com)

Фахівці розповіли, як не заразитися кишковими інфекціями під час спеки

В Україні настав найспекотніший період літа, а разом з ним і час кишкових інфекцій. Харчові отруєння та інфекції, які викликані різними організмами, дуже небезпечні й в групі ризику перебувають також діти. Такі захворювання можуть привести до серйозних ускладнень.

Як розповіли в пресслужбі Центру громадського здоров'я, гострі кишкові інфекції, викликані бактеріями або вірусами, які потрапляють в організм людини із забрудненою їжею або водою.

Заразитися можна через:

Вживання зараженої їжі

Вживання зараженої води

Під час купання в забруднених водоймах

Брудні руки

Брудні предмети побуту

Як зазначили в ЦГЗ України, збудники кишкових інфекцій можуть перебувати: в сирій їжі тваринного походження (м'ясо, яйця, не пастеризоване молоко, морепродукти), в немитих овочах і фруктах.

Перші ознаки кишкової інфекції: слабкість, підвищення температури, біль у животі, блювання, діарея. При виникненні цих симптомів потрібно негайно звернутися до лікаря.

Фахівці рекомендують вживати тільки ті продукти, в якості яких ви впевнені, купатися тільки чистих водоймах і відпочивати на офіційно відкритих пляжах.

Що потрібно робити, щоб не заразитися кишковою інфекцією:

Мити руки перед тим як брати продукти та готувати їжу

Мити руки після відвідування туалету

Вимити та продезінфікувати всі поверхні та кухонне приладдя, які використовується для приготування їжі

Захищати кухню і продукти від комах, гризунів та інших тварин

Відокремлювати сире м'ясо, птицю і морепродукти від інших харчових продуктів

Для обробки сирих продуктів користуватися різними дошками та ножами

Зберігати продукти в закритому посуді та уникати контакту між сирими та готовими продуктами

Ретельно термічно обробляти продукти, особливо м'ясо, птицю, яйця і морепродукти

Ретельно розігрівати готову їжу

Не залишати приготовану їжу без холодильника більш, ніж на 20 хвилин

Не зберігати їжу довго, навіть в холодильнику

Не розморожувати продукти при кімнатній температурі

Використовувати чисту або очищену воду

Вибирати тільки свіжі та якісні продукти

Мити всі овочі та фрукти

Не вживати продукти, у яких закінчився термін придатності

Варто відзначити, що віруси та бактерії можуть потрапити у харчові продукти на будь-якій стадії від виробництва до споживання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти назвали саму шкідливу рибу для людини.

А також розповідали про те, що категорично не можна робити при харчовому отруєнні.

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Автор: Анна Шиканова