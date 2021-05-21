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Украинцам рассказали, когда они смогут получать COVID-сертификаты

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Пятница 21 мая 2021 09:16
Украинцам рассказали, когда они смогут получать COVID-сертификаты Украинцам в конце июня начнут выдавать COVID-паспорта (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинцам в конце июня уже начнут выдавать специальные сертификаты о вакцинации от коронавируса.

Об этом Радио Свобода сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время визита в Брюссель.

Такие документы позволят украинцам без проблем посещать страны Евросоюза.

"Весь процесс разработки этих паспортов осуществлялся сразу вместе с командой Европейской комиссии, которая разрабатывает формат европейского цифрового паспорта. То есть совместимость - это была основа, которая закладывалась в нашу работу. С первого дня это был общий процесс", - пояснила Стефанишина.

К слову, сертификаты о вакцинации будут в двух видах - цифровом и бумажном.

Напомним, страны- члены ЕС достигли соглашения о разрешении на въезд туристов из третьих стран, которые полностью вакцинированы одобренными в Евросоюзе вакцинами.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан предлагает штрафовать за выдачу и использование поддельных паспортов вакцинации.

Отметим, что для украинцев открыты много стран, которые не требуют коронавирусных сертификатов и даже ПЦР-теста. Среди них, например, Турция и Черногория.

Как мы ранее писали, Еврокомиссия решила перенести запуск цифровых сертификатов вакцинации. Запустить цифровые сертификаты COVID планируют с 1 июля.

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