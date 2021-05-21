Українцям розповіли, коли вони зможуть отримувати COVID-сертифікати
Українцям наприкінці червня вже почнуть видавати спеціальні сертифікати про вакцинацію від коронавірусу.
Про це Радіо Свобода повідомила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина під час візиту до Брюсселя.
Такі документи дозволять українцям без проблем відвідувати країни Євросоюзу.
"Весь процес розробки цих паспортів здійснювався відразу разом з командою Європейської комісії, яка розробляє формат Європейського цифрового паспорта. Тобто сумісність - це була основа, яка закладалася в нашу роботу. З першого дня це був загальний процес", - пояснила Стефанишина.
До слова, сертифікати про вакцинацію будуть у двох видах - цифровому та паперовому.
Нагадаємо, країни-члени ЄС досягли угоди про дозвіл на в'їзд туристів з третіх країн, які повністю вакциновані схваленими в Євросоюзі вакцинами.
Раніше повідомлялося, що міністр охорони здоров'я ФРН Йенс Шпан пропонує штрафувати за видачу і використання підроблених паспортів вакцинації.
Відзначимо, що для українців відкриті багато країн, які не вимагають коронавірусних сертифікатів і навіть ПЛР-тесту. Серед них, наприклад, Туреччина і Чорногорія.
Як ми раніше писали, Єврокомісія вирішила перенести запуск цифрових сертифікатів вакцинація. Запустити цифрові сертифікати COVID- планують з 1 липня.