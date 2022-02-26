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Украинцам рассказали, как прислать помощь ВСУ в криптовалюте

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Суббота 26 февраля 2022 16:38
Украинцам рассказали, как прислать помощь ВСУ в криптовалюте Как поддержать украинскую армию в криптовалюте (Chesnot / Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, как направить помощь украинским военным в криптовалюте.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он рассказал, как оказать помощь украинским бойцам в криптовалюте.

"Помощь нашим бойцам в крипте Ethereum, Bitcoin and Tether (USDTtrc20): BTC - 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1p, ETH - 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18a45e14, USDT (trc20) - TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6Vfcy", - написал министр.

Добавим, что деньги с "єПідтримки" можно потратить на помощь украинской армии. Средства можно перевести через Portmone-всю сумму выплаты в 1000 грн или остаток, который у вас есть на банковской карте "єПідтримка.

Сделать это можно по ссылке.

Ранее мы сообщали, что на счет для поддержки армии за сутки собрали 300 млн гривен.

Также мы писали, что НБУ закрыл российские государственные банки в Украине.

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