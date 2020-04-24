Украинцам рассказали о моющих средствах, которые могут вызвать рак

Моющие средства - в списке сильнейших бытовых аллергенов. Проявления разные - от раздражений на коже до непрерывного кашля. И такая реакция может возникнуть у любого.

"Могут быть ожоги дыхательных путей, приступы удушья, отравления хлором, могут быть аллергические контактные дерматиты, экземы", - рассказала аллерголог Елена Бачинская в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина".

Средства для уборки могут содержать опасные соединения из фенола и крезола, а также нашатырный спирт. Именно эти составляющие могут повлиять на работу почек, печени, раздражать слизистую глаз и дыхательных путей. Поэтому, перед тем, как приобрести то или иное средство, эксперты советуют детально проверять его состав.

Среди опасных элементов в средствах полировки пола и мебели могут быть: нитробензол, нефтяные дистилляты. Проявления: рвота, одышка, раковые заболевания.

Отбеливатели и освежители воздуха следует проверить на наличие гидрохлорида и гипохлорита натрия, ведь именно эти элементы могут вызвать аллергию и кожные экземы.

"Люди, которые постоянно убирают - знают, какой это энергоемкий процесс, во время которого частота дыхания достаточно высокая и, соответственно, все эти пары с такой же силой и скоростью входят в наши дыхательные пути", - комментирует инфекционист Евгения Менжулина.

Поэтому первое правило безопасной уборки - одевайте маску. Второе - чтобы избежать аллергических реакций на вашей коже, не забудьте перчатки. Третье - ни в коем случае не смешивайте средства.

"В моей практике встречалось много реакций: и токсичных, и ожогов из-за реакции двух средств, которые нельзя смешивать. Допустим, средства с хлором - они испаряются, а пары хлора опасны", - рассказала Бачинская.

Кстати, после мытья посуды на поверхности все равно остается 20-40% моющего средства. Выдавливайте его только на губку, в небольшом количестве, но не на саму тарелку, тщательно промывайте посуду и смывайте чистящие средства со всех поверхностей. А еще во время и после уборки нужно хорошо проветрить помещение, также проветривайте комнату и после освежителей воздуха.

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