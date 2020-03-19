Украинцам рассказали, когда в аптеках появятся маски: получат не все

Коронавирус в Украине - в аптеках раскупили маски (коллаж РБК-Украина)

В Минздраве анонсировали завоз масок в аптеки для продажи

Карантин в Украине из-за коронавируса вызвал огромный спрос на хирургические маски, которые моментально разбирают в аптеках городов, и люди "затариваются" ими в больших количествах. На ситуацию с дефицитом этим средств профилактики отраегировали в Минздраве и разъяснили, когда товары противоэпидемического назначения появятся в свободном доступе.

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, в аптечных сетях маски появятся уже до конца этой недели. Об этом он заявил 19 марта на брифинге.

"В ближайшее время мы ожидаем значительное пополнение украинского рынка в средствах индивидуальной защиты", - сказал он.

Ожидается, что маски привезут в пятницу или субботу (20 или 21 марта).

Впрочем, Ляшко допускает, что не все аптеки смогут получить хирургические маски для продажи, передает корреспондент "РБК-Украина".

Тем не менее, в Минздраве заверили, что "напряжение будет снято".

Напомним, что правительство Украины на время карантина запретило экспорт хирургических масок и других товаров противоэпидемического назначения - ограничения будут действовать до 1 июня.

В Киеве продают маски прямо на дорогах - берут по 50 гривен

В столице некоторые "предприимчивые" граждане зарабатывают на дефиците масок и продают их просто на проезжей части. Около метро "Почайна" заметили мужчину, который предлагал купить маски проезжающим автомобилистам, не выходя из машин.

Анастасия Браткова в своем Facebook также опубликовала фото "бизнесмена".

"Вместо подснежников", - с сарказмом подписала она снимок.

Мужчина продавал маски по цене 50 гривен за штуку.

В Киеве продают маски от коронавируса с рук прямо на дороге (Фото: facebook.com/anastasiia.bratkova)

Как сообщалось ранее, в Италии задержали украинку, которая продавала маски около супермаркета - 53-летнюю женщину оштрафовали за отсутствие разрешения на торговлю и нарушение требований карантина.