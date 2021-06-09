Украинцам рассказали, какие должны быть интервалы между дозами вакцин: как получить прививку
Фото: Медики назвали интервалы между вакциной (Getty Images)
Вакцинация от коронавируса в Украине является полностью завершенной для человека только после введения второй дозы вакцины. Это касается несколькодозных прививок, которые делают в нашей стране.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей Facebook-странице.
Интервалы между дозами вакцин, которые делаются в Украине:
- Вторая доза Comirnaty/Pfizer-BioNTech делается через 21 день после первой
- Вторая доза CoronaVac/Sinovac Biotech делается через 28 дней после первой
- Вторая доза Oxford/AstraZeneca делается через 12 недель после первой
Как узнать, когда делать вторую дозу
- Для вакцинации 2-й дозой вас пригласят телефонным звонком по контактам, которые вы оставили после первой прививки.
- Люди, которые вакцинировались в массовых центрах вакцинации, получат 2-ю дозу в тех же центрах.
- Если же на вакцинацию вас записывал работодатель, он организует и 2-у прививку.
Отмечается, что все, кто получил 1-ю дозу вакцины, гарантированно получат 2-ю дозу. Это касается всех вакцин, используемых в Украине. Также вторую дозу вакцины гарантированно получат люди, которые вакцинировались остаточными дозами, в частности общественные деятели.
Как мы писали ранее, Pfizer начинает крупное исследование вакцины для детей младше 12 лет.