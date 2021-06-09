ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украинцам рассказали, какие должны быть интервалы между дозами вакцин: как получить прививку

Новина українською →
Среда 09 июня 2021 09:02
Украинцам рассказали, какие должны быть интервалы между дозами вакцин: как получить прививку Фото: Медики назвали интервалы между вакциной (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Вакцинация от коронавируса в Украине является полностью завершенной для человека только после введения второй дозы вакцины. Это касается несколькодозных прививок, которые делают в нашей стране.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей Facebook-странице.

Интервалы между дозами вакцин, которые делаются в Украине:

  • Вторая доза Comirnaty/Pfizer-BioNTech делается через 21 день после первой
  • Вторая доза CoronaVac/Sinovac Biotech делается через 28 дней после первой
  • Вторая доза Oxford/AstraZeneca делается через 12 недель после первой

Как узнать, когда делать вторую дозу

  • Для вакцинации 2-й дозой вас пригласят телефонным звонком по контактам, которые вы оставили после первой прививки.
  • Люди, которые вакцинировались в массовых центрах вакцинации, получат 2-ю дозу в тех же центрах.
  • Если же на вакцинацию вас записывал работодатель, он организует и 2-у прививку.

Отмечается, что все, кто получил 1-ю дозу вакцины, гарантированно получат 2-ю дозу. Это касается всех вакцин, используемых в Украине. Также вторую дозу вакцины гарантированно получат люди, которые вакцинировались остаточными дозами, в частности общественные деятели.

Как мы писали ранее, Pfizer начинает крупное исследование вакцины для детей младше 12 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Вакцина
LITE
Духота и сильные осадки: жуткие грозы накроют всю Украину
Духота и сильные осадки: жуткие грозы накроют всю Украину