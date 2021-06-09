ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Українцям розповіли, які мають бути інтервали між дозами вакцин: як отримати щеплення

Новость на русском →
Середа 09 червня 2021 09:02
Українцям розповіли, які мають бути інтервали між дозами вакцин: як отримати щеплення Фото: Медики назвали інтервали між вакциною (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Вакцинація від коронавірусу в Україні є повністю завершеною для людини тільки після введення другої дози вакцини. Це стосується кількадозних щеплень, які роблять в нашій країні.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я на своїй Facebook-сторінці.

Інтервали між дозами вакцин, які робляться в Україні:

  • Друга доза Comirnaty/Pfizer-BioNTech робиться через 21 день після першої
  • Друга доза CoronaVac/Sinovac Biotech робиться через 28 днів після першої
  • Друга доза Oxford/AstraZeneca робиться через 12 тижнів після першої

Як дізнатися, коли робити другу дозу

  • Для вакцинації 2-ю дозою вас запросять телефонним дзвінком за контактами, які ви залишили після першого щеплення.
  • Люди, які вакцинувалися в масових центрах вакцинації, отримають 2-ю дозу в тих же центрах.
  • Якщо ж на вакцинацію вас записував роботодавець, він організовує і 2-е щеплення.

Відзначається, що всі, хто отримав 1-у дозу вакцини, гарантовано отримають 2-у дозу. Це стосується всіх вакцин, що використовуються в Україні. Також другу дозу вакцини гарантовано отримають люди, які вакцинувалися залишковими дозами, зокрема громадські діячі.

Як ми писали раніше, Pfizer починає велике дослідження вакцини для дітей молодше 12 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Вакцина
LITE
Задуха і сильні опади: моторошні грози накриють всю Україну
Задуха і сильні опади: моторошні грози накриють всю Україну