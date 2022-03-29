Украинцам рассказали, как бесплатно получить более 50 лекарственных средств
Фото: Как получить лекарства бесплатно (freepik)
Украинцам рассказали о более полусотне лекарственных средств от расстройств психики и поведения и эпилепсии, которые по программе "Доступные лекарства" можно получить либо бесплатно, либо же с незначительной доплатой.
Об этом рассказали в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ).
В частности речь идет о лекарствах от таких состояний и болезней:
- посттравматическое стрессовое расстройство,
- шизофрения,
- аффективные расстройства,
- депрессия,
- невротические расстройства.
Кто и каким образом может выписать рецепт
- Так, рецепты на лекарственные средства при расстройствах психики и поведения выписывают психиатры, на препараты для лечения эпилепсии - психиатры и неврологи.
- Выписать рецепт может врач-психиатр любого медучреждения.
- В условиях военного положения пациенты могут получать "Доступные лекарства" как по электронному, так и по бумажному рецепту.
- Если у пациента есть определенный план лечения и назначен препарат, врач может выписать рецепт на лекарство по телефону.
Найти аптеку с "Доступными лекарствами" можно здесь https://cutt.ly/CDcwPEd или по номеру 16-77.
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