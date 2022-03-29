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Украинцам рассказали, как бесплатно получить более 50 лекарственных средств

Новина українською →
Вторник 29 марта 2022 08:40
Украинцам рассказали, как бесплатно получить более 50 лекарственных средств Фото: Как получить лекарства бесплатно (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Украинцам рассказали о более полусотне лекарственных средств от расстройств психики и поведения и эпилепсии, которые по программе "Доступные лекарства" можно получить либо бесплатно, либо же с незначительной доплатой.

Об этом рассказали в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ).

В частности речь идет о лекарствах от таких состояний и болезней:

  • посттравматическое стрессовое расстройство,
  • шизофрения,
  • аффективные расстройства,
  • депрессия,
  • невротические расстройства.

Кто и каким образом может выписать рецепт

  • Так, рецепты на лекарственные средства при расстройствах психики и поведения выписывают психиатры, на препараты для лечения эпилепсии - психиатры и неврологи.
  • Выписать рецепт может врач-психиатр любого медучреждения.
  • В условиях военного положения пациенты могут получать "Доступные лекарства" как по электронному, так и по бумажному рецепту.
  • Если у пациента есть определенный план лечения и назначен препарат, врач может выписать рецепт на лекарство по телефону.

Найти аптеку с "Доступными лекарствами" можно здесь https://cutt.ly/CDcwPEd или по номеру 16-77.

Ранее в Минздраве рассказали как уменьшить риски для здоровья, если у вас ССЗ.

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