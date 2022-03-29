Украинцам рассказали, как бесплатно получить более 50 лекарственных средств

Украинцам рассказали о более полусотне лекарственных средств от расстройств психики и поведения и эпилепсии, которые по программе "Доступные лекарства" можно получить либо бесплатно, либо же с незначительной доплатой.

Об этом рассказали в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ).

Найти аптеку с "Доступными лекарствами" можно здесь https://cutt.ly/CDcwPEd или по номеру 16-77.

Ранее в Минздраве рассказали как уменьшить риски для здоровья, если у вас ССЗ.

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