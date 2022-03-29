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Українцям розповіли, як безкоштовно отримати понад 50 лікарських засобів

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Вівторок 29 березня 2022 08:40
Українцям розповіли, як безкоштовно отримати понад 50 лікарських засобів Фото: Як отримати ліки безкоштовно (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Українцям розповіли про понад півсотні лікарських засобів від розладів психіки і поведінки та епілепсії, які за програмою "Доступні ліки" можна отримати або безкоштовно, або ж з незначною доплатою.

Про це розповіли в Національній службі здоров'я України (НСЗУ).

Зокрема йдеться про ліки від таких станів і хвороб:

  • посттравматичний стресовий розлад,
  • шизофренія,
  • афективні розлади,
  • депресія,
  • невротичні розлади.

Хто і яким чином може виписати рецепт

  • Так, рецепти на лікарські засоби при розладах психіки та поведінки виписують психіатри, на препарати для лікування епілепсії - психіатри та неврологи.
  • Виписати рецепт може лікар-психіатр будь-якого медзакладу.
  • В умовах воєнного стану пацієнти можуть отримувати "Доступні ліки" як за електронним, так і за паперовим рецептом.
  • Якщо у пацієнта є визначений план лікування і призначений препарат, лікар може виписати рецепт на ліки телефоном.

Знайти аптеку з "Доступними ліками" можна тут https://cutt.ly/CDcwPEd або за номером 16-77.

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