Українцям розповіли, як безкоштовно отримати понад 50 лікарських засобів
Фото: Як отримати ліки безкоштовно (freepik)
Українцям розповіли про понад півсотні лікарських засобів від розладів психіки і поведінки та епілепсії, які за програмою "Доступні ліки" можна отримати або безкоштовно, або ж з незначною доплатою.
Про це розповіли в Національній службі здоров'я України (НСЗУ).
Зокрема йдеться про ліки від таких станів і хвороб:
- посттравматичний стресовий розлад,
- шизофренія,
- афективні розлади,
- депресія,
- невротичні розлади.
Хто і яким чином може виписати рецепт
- Так, рецепти на лікарські засоби при розладах психіки та поведінки виписують психіатри, на препарати для лікування епілепсії - психіатри та неврологи.
- Виписати рецепт може лікар-психіатр будь-якого медзакладу.
- В умовах воєнного стану пацієнти можуть отримувати "Доступні ліки" як за електронним, так і за паперовим рецептом.
- Якщо у пацієнта є визначений план лікування і призначений препарат, лікар може виписати рецепт на ліки телефоном.
Знайти аптеку з "Доступними ліками" можна тут https://cutt.ly/CDcwPEd або за номером 16-77.
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