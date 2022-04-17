Украинцам пришли "странные" СМС: кто и почему их разослал

Украинцам 17 апреля начали приходить очень странные сообщения на телефон. В основном такие СМС получили пользователи lifecell.
Об этом сообщили в некоторых Telegram-каналах.
Читатели массово сообщают, что им пришло такое "экстренное сообщение", телефон завибрировал и начал издавать непонятные звуки.
Как стало известно позже, сообщения приходили на номера всех операторов. Таким образом операторы тестируют программу экстренных сообщений.
"Не пугайтесь, это свои!" - предупредили украинцев.
Таким образом мобильные операторы тестируют систему экстренной передачи сообщений.
Как мы ранее писали, мошенники придумали, как нажиться на войне в Украине. Они работают по нескольким "телефонным схемам", и попасться на удочку может каждый.