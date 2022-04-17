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Украинцам пришли "странные" СМС: кто и почему их разослал

Украинцы получили пугающие сообщения на телефон (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Украинцам 17 апреля начали приходить очень странные сообщения на телефон. В основном такие СМС получили пользователи lifecell.

Об этом сообщили в некоторых Telegram-каналах.

В чем суть СМС

Читатели массово сообщают, что им пришло такое "экстренное сообщение", телефон завибрировал и начал издавать непонятные звуки.

Кто и почему разослал СМС

Как стало известно позже, сообщения приходили на номера всех операторов. Таким образом операторы тестируют программу экстренных сообщений.

"Не пугайтесь, это свои!" - предупредили украинцев.

Таким образом мобильные операторы тестируют систему экстренной передачи сообщений.

Как мы ранее писали, мошенники придумали, как нажиться на войне в Украине. Они работают по нескольким "телефонным схемам", и попасться на удочку может каждый.

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