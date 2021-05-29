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Украинцы должны заполнять новую анкету для поездки в Италию: как это сделать

Автор: Styler

Для тех, кто хочет поехать из Украины на отдых в Италию, ввели новый автосертификат (анкету пассажира) (il Passenger Locator Form - dPLF). Она - в цифровом формате и ее должны заполнять все, кто въезжает в эту страну "на борту любого транспортного средства".

Об этом рассказала главный редактор "Украинской газеты в Италии" Марианна Сороневич на своей странице в Facebook.

Как заполнить анкету пассажира (dPLF)?

Пугаться украинцам не стоит. Сделать это не сложно, если у вас под рукой эта инструкция. Итак. Чтобы заполнить il Passenger Locator Form - нужно:

  • Зайти на этот сайт
  • Получить доступ к dPLF, воспользовавшись пошаговой инструкцией
  • Выбрать "Италию" как страну назначения
  • Зарегистрироваться на сайте, создав личный кабинет с именем пользователя и паролем
  • Заполнить и отправить dPLF, следуя пошаговой инструкции

После отправки бланка, пассажир получит dPLF в формате .pdf и QR-код на электронный адрес, указанный при регистрации.

Пассажир должен продемонстрировать QR-код напрямую со своего смартфона (в цифровом формате), или распечатать копию dPLF.

Предъявить анкету пассажира следует при посадке в самолет, или по требованию работников таможни.

dPLF следует обязательно заполнить и отправить перед поездкой.

Фото: инструкция для заполнения анкеты пассажира (facebook.com/Marianna Soronevych)

Что еще нужно знать

  • Поле, что касается номера посадочного места, можно редактировать
  • Нужно заполнить бланк для каждого взрослого пассажира
  • Данные несовершеннолетних вносятся в анкету взрослого пассажира
  • В случае передвижения несовершеннолетних без сопровождения, dPLF должно заполнить доверенное/сопровождающее лицо

Добавим, что анкета пассажира заменяет предыдущую бумажную автосертификацию, которая действовала до 23 мая 2021 года.

Напомним, что недавно Италия отменила карантин для туристов из ЕС.

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