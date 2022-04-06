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Украинцам предлагают стать добровольцами защиты граждан: как это сделать

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Среда 06 апреля 2022 10:33
Украинцам предлагают стать добровольцами защиты граждан: как это сделать Как стать добровольцем ГСЧС (t me dsns telegram)
Автор: Людмила Жукова

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям приглашает всех граждан, которые хотели бы помочь в ликвидации последствий нападения России на Украину, стать добровольцами гражданской защиты.

Об этом говорится на официальном Telegram-канале ГСЧС.

Что будут делать добровольцы

  • Будут помогать в разборе завалов;
  • Принимать участие в спасении людей;
  • Оказывать помощь пострадавшим;
  • Помощь в разгрузке гуманитарных грузов и прочее.

Данные формирования будут создаваться на временной основе при участии местных органов власти, органов местного самоуправления и т.д.

Для того чтобы стать добровольцем нужно заполнить короткую анкету по ссылке

Как мы сообщали ранее, психологи рассказали, как помочь детям адаптироваться в новых школах и детских садах.

А также рассказывали, какие методы помогут "собраться" в условиях войны.

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