Украинцам предлагают стать добровольцами защиты граждан: как это сделать

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям приглашает всех граждан, которые хотели бы помочь в ликвидации последствий нападения России на Украину, стать добровольцами гражданской защиты.

Об этом говорится на официальном Telegram-канале ГСЧС.

Для того чтобы стать добровольцем нужно заполнить короткую анкету по ссылке

Данные формирования будут создаваться на временной основе при участии местных органов власти, органов местного самоуправления и т.д.

Как мы сообщали ранее, психологи рассказали, как помочь детям адаптироваться в новых школах и детских садах.

А также рассказывали, какие методы помогут "собраться" в условиях войны.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!