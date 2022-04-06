Украинцам предлагают стать добровольцами защиты граждан: как это сделать
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям приглашает всех граждан, которые хотели бы помочь в ликвидации последствий нападения России на Украину, стать добровольцами гражданской защиты.
Об этом говорится на официальном Telegram-канале ГСЧС.
Что будут делать добровольцы
- Будут помогать в разборе завалов;
- Принимать участие в спасении людей;
- Оказывать помощь пострадавшим;
- Помощь в разгрузке гуманитарных грузов и прочее.
Данные формирования будут создаваться на временной основе при участии местных органов власти, органов местного самоуправления и т.д.
Для того чтобы стать добровольцем нужно заполнить короткую анкету по ссылке
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А также рассказывали, какие методы помогут "собраться" в условиях войны.
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