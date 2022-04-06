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Українцям пропонують стати добровольцями захисту громадян: як це зробити

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Середа 06 квітня 2022 10:33
Українцям пропонують стати добровольцями захисту громадян: як це зробити Як стати добровольцем ДСНС (t me dsns telegram)
Автор: Людмила Жукова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій запрошує всіх громадян, які хотіли б допомогти в ліквідації наслідків нападу Росії на Україну, стати добровольцями цивільного захисту.

Про це йдеться на офіційному Telegram-каналі ДСНС.

Що робитимуть добровольці

  • Допомагатимуть у розборі завалів;
  • Брати участь у порятунку людей;
  • Надавати допомогу постраждалим;
  • Допомога в розвантаженні гуманітарних вантажів та інше.

Дані формування будуть створюватися на тимчасовій основі за участю місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування і т. д.

Для того щоб стати добровольцем потрібно заповнити коротку анкету за посиланням

Як ми повідомляли раніше, психологи розповіли, як допомогти дітям адаптуватися в нових школах і дитячих садах.

А також розповідали, які методи допоможуть "зібратися" в умовах війни.

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