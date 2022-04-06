Українцям пропонують стати добровольцями захисту громадян: як це зробити

Державна служба України з надзвичайних ситуацій запрошує всіх громадян, які хотіли б допомогти в ліквідації наслідків нападу Росії на Україну, стати добровольцями цивільного захисту.

Про це йдеться на офіційному Telegram-каналі ДСНС.

Для того щоб стати добровольцем потрібно заповнити коротку анкету за посиланням

Дані формування будуть створюватися на тимчасовій основі за участю місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування і т. д.

Як ми повідомляли раніше, психологи розповіли, як допомогти дітям адаптуватися в нових школах і дитячих садах.

А також розповідали, які методи допоможуть "зібратися" в умовах війни.

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