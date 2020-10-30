Украинцам пообещали еще одно бабье лето, а потом ударят морозы

Погода в Украине в конце октября напугает жителей страны внезапным похолоданием. Однако синоптики спешат успокоить тем, что в начале ноября еще будет теплая волна и последнее в этом году бабье лето.

Небольшое похолодание, которое охватит Украину с 30 октября, пробудет в стране недолго и первая неделя ноября будет относительно теплой и сухой. Украинцы еще успеют погреться под лучами осеннего солнца. Об этом пишет издание "Факты".

Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня сообщила, что погода в Украине улучшится после 4 ноября.

"Небольшие дожди также будут 2 и 3 ноября, которые принесут атмосферные фронты и циклон. В эти дни температурный фон немного снизится, но будет близко к климатической норме, то есть максимальные температуры будут в пределах 8 — 12 градусов тепла, а минимальная температура до 5 ноября 3 — 8 тепла, морозов не будет. Правда, в Карпатах 30 и 31 октября возможен мокрый снег, а столбики термометров там будут колебаться от 0 до плюс 5. С 4 ноября осадки прекратятся, днем ожидается около 10 градусов тепла, а по ночам температура воздуха может снижаться местами к слабому морозу", - рассказала метеоролог.

А вот по мнению народного синоптика Владимира Деркача, начало ноября будет холодным и дождливым и только в середине первой декады месяца в Украине существенно потеплеет.

"Это тепло захватит и первые дни второй декады ноября. А в середине ноября погода испортится, придут средней интенсивности дожди, переходящие в снег. К счастью, снижение температуры продлится всего три дня, потом снова вернется тепло. В последней декаде температура хотя и снизится, но не критически — минусовая будет наблюдаться по ночам и изредка днем", - рассказал народный синоптик.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики обновили карты погоды на ноябрь и сообщили дату первых морозов.

А также мы рассказывали о том, в ближайшие сутки в Карпатах ожидается мокрый снег.