Где украинцам подзаработать прямо сейчас: зарплаты до 27 тысяч
Если вам нужно подзаработать с неполной занятостью, работодатели предлагают много вакансий с зарплатами до 27 тысяч гривен. А вот некоторые вакансии на временную работу очень популярны, что создает большую конкуренцию среди поисковиков.
Об этом Styler рассказали в комментарии эксперты по OLX Работа.
Актуальные вакансии по Украине в сентябре 2022 года (неполная занятость)
В начале сентября больше всего работодатели искали на неполную занятость разнорабочих (251 объявлений со средней зарплатой почти 7 тыс. грн), строителей (246 объявлений со средним жалованием 25,5 тыс. грн) и водителей (154 объявлений со средней зарплатой 27,5 тыс. грн).
Самая популярная сезонная (временная) работа по количеству объявлений в период 1.09.2022 - 14.09.2022
|
Вакансии
|
Количество объявлений
|
Заработная плата (грн)
|
Разнорабочий
|
251
|
6 800
|
Строитель
|
246
|
25 500
|
Водитель
|
154
|
27 500
|
Продавец
|
66
|
7 880
|
Промоутер
|
59
|
7 780
|
Грузчик
|
49
|
5 500
|
Таксист
|
46
|
25 000
|
Официант
|
39
|
10 000
|
Фасадщик
|
35
|
16 500
|
Уборщица
|
34
|
8 000
Вакансии, на которые самый большой спрос среди соискателей
Это вакансии копирайтер (12 кандидатов на одно рабочее место со средней зарплатой более 9 тыс. грн), разнорабочий и кладовщик (по 11 человек на одно рабочее место со средней зарплатой 9,5 и 12 тыс. грн соответственно). Чуть меньше спроса было у грузчиков и плиточников (9 и 8 человек на одно рабочее место с зарплатой 5,5 и 15 тысяч гривен).
Сезонная (временная) работа по количеству кандидатов на 1 вакансию в период 1.09.2022 - 14.09.2022
|
Вакансии
|
Количество кандидатов на 1 вакансию
|
Заработная плата (грн)
|
Копирайтер
|
12
|
9625
|
Разнорабочий
|
11
|
9 500
|
Кладовщик
|
11
|
12 000
|
Грузчик
|
9
|
5 500
|
Плиточник
|
8
|
15 000
|
Продавец-консультант
|
6
|
14 750
|
Продавец
|
5
|
7 875
|
Уборщица
|
5
|
8 000
|
Менеджер по продажам
|
5
|
8 250
Если сравнивать заработную плату среди указанных вакансий, то она существенно изменилась только у продавцов-консультантов (в августе больше на 7 тыс. грн) и у уборщиц (в августе больше почти на 2,5 тыс. грн).
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