Украинцам поднимут тарифы на отопление: сколько придется платить

В Украине повысят тарифы на отопление, если сравнивать их с началом отопительного сезона. Постепенно цена на тепло будет увеличиваться, она будет "подскакивать" каждый месяц.

"Если в октябре, вероятно, разница будет незначительной, то в разгар сезона, в декабре-феврале, газ может подскочить в цене от 5,8 до 7 грн за кубометр", - рассказал представитель Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан "Обозревателю".

По словам эксперта, сейчас цена контрактов на сентябрь уже составляет 5,5-5,8 грн за кубометр с учетом транспортировки до границы Украины. К декабрю она подскочит до 7 гривен за кубометр.

Если учитывать динамику повышения цены на газ, то можно спрогнозировать, что тарифы на отопление могут вырасти примерно на 15-16%. Например, если в октябре за отопление однокомнатной квартиры придется отдавать около 1,1 тыс. грн, то уже в декабре за ту же квартиру придет платежка в 1,2-1,3 тыс. грн.

О том, что тарифы на тепло можно пересматривать несколько раз за сезон прописано и в последнем меморандуме с МВФ.

Там сказано, что Украине вводится законодательное требование, согласно которому с 1 октября 2020 года компании-поставщики тепла смогут несколько раз за год пересматривать тарифы с учетом рыночных цен на газ.

"Мы обеспечим, чтобы к концу августа 2020 года все тарифы на отопление, которые формируются и НКРЭКУ, и местными органами власти, были пересмотрены и официально утверждены так, чтобы полностью соответствовать уровню цены на газ и другим расходам, в частности капитальным вложениям", – сказано в документе МВФ.

Как мы ранее писали, счета за коммунальные услуги этой осенью и зимой могут существенно изменится. Украинцев ожидает повышение тарифов на свет и холодную воду, а вот тепло и горячая вода могут существенно подешеветь.