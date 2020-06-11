Украинцам назвали правила въезда в туристические страны в условиях пандемии
Туризм в условиях карантина (иллюстративное фото: flickr.com)
В Минздраве рассказали украинцам, какие правила нужно соблюдать в туристических странах во время карантина
Украинских туристов призвали после возобновления авиационного сообщения с другими странами с 15 июня при путешествиях соблюдать правила безопасности за границей.
Также гражданам в инфографике рассказали о существующих ограничениях в условиях пандемии в других государствах. Об этом говорится в сообщении Минздрава на странице в Facebook.
В министерстве отметили, что эпидемиологическая ситуация в мире до сих пор остается напряженной, ведь "коронавирусная болезнь продолжает распространяться".
Был опубликован ряд правил безопасности, которых следует придерживаться в США, Турции, Греции, Египте и Италии.
Правила въезда в Штаты
- В стране объявлена национальная чрезвычайная ситуация
- Временно приостановили выдачу "зеленых карт"
- Действует комендантский час
- Есть ограничения на поездки иностранцев
Правила въезда в Турцию
- Приостановлено авиасообщение с 68 странами, в том числе с Украиной
- Контроль всех пассажиров;
- Приостановлено междугороднее сообщение
Правила въезда в Грецию
- Приостановлено морское и воздушное пассажирское сообщение с островами
- Запрещен проход круизных судов
- Закрыты места общественного отдыха
Правила въезда в Египет
- Отменено авиасообщение со всеми странами
- Действует комендантский час
- Обязательное ношение масок
- Закрыты заведения питания, пляжи, клубы
- В ночное время прекращается транспортное передвижение
- Запрещены массовые собрания
- Срок обсервации при возвращении из-за границы составляет 14 дней
Правила въезда в Италию
- Ограничен въезд иностранцев из самых пораженных стран
- Ограниченное авиа, железнодорожное и автомобильное сообщение
- Отменены массовые заведения
- Работают отели, рестораны, магазины, парикмахерские и т.д.
Какие правила действуют в туристических странах в условиях карантина (Фото: facebook.com/moz.ukr)
Ранее сообщалось, что Украина после 15 числа возобновляет регулярные авиарейсы и указывалось, куда можно будет полететь.
Также мы писали о том, какие курорты в Европе будут доступны украинцам в 2020 году.
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Автор: Владимир Костырин
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