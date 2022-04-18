Як українцям купити квартиру чи будинок у Словаччині і яка ціна питання
Мільйони українців після початку війни з Росією виїхали за кордон у пошуках безпеки. Словаччина приймає наших переселенців та надає допомогу у пошуку тимчасового житла. Однак для тих, хто хоче самостійно знайти квартиру на тривалий термін, актуальною буде інформація про ціни на нерухомість у цій країні
Скільки коштують квартири в Словаччині, список сайтів, де можна знайти житло - у матеріалі Styler нижче.
Купівля житла у Словаччині
На ринку нерухомості Словаччини можна знайти пропозиції на будь-який гаманець. Бюджетні варіанти житла пропонують у прикордонних районах з Україною та Угорщиною, а найдорожчі квартири виставлені на продаж у Братиславі.
Ціна апартаментів у столиці коливається від 100 до 500 тисяч євро. Будинок з гаражем у приватному секторі Братислави коштуватиме в середньому 400 тисяч євро. Тоді як у провінційних містечках великі будинки у приватному секторі коштуватимуть близько 200 тисяч євро.
Фото: ціни на будинки в Братиславі (nehnutelnosti.sk)
Сайти для пошуку нерухомості в Словаччині
Всі онлайн-ресурси з оголошеннями - словацькою мовою, але з цим легко впорається Google-перекладач.
reality.sk - оголошення про продаж нерухомості у всіх регіонах країни. Пропозиції від агентств нерухомості.
byty.sk - квартири та будинки від власника та від ріелторів. Житло у новобудовах та на вторинному ринку.
nehnutelnosti.sk – сайт з оголошеннями про продаж квартир від агентств нерухомості. Студії, однокімнатні апартаменти, елітне житло.
ringo.topky.sk - продаж квартир та будинків у всіх регіонах Словаччини від власника та пропозиції від ріелторів.
topreality.sk - пропозиції про продаж апартаментів у Словаччині від агентства нерухомості.
slovakreal.com – каталог нерухомості Словаччини. Квартири на продаж у Братиславі, вигідні пропозиції у містечках поряд зі столицею.
Вартість 1-кімнатної квартири у Словаччині
Ціни на нерухомість різняться залежно від локації. Нерухомість у Словаччині недорого можна знайти у східній частині країни.
Наприклад, в окрузі Міхаловці поряд із українським кордоном вартість невеликої квартири-студії – від 29 тисяч євро.
Фото: у Михаловці ціни на житло нижчі від столичних (nehnutelnosti.sk)
У великому місті Кошице за 80 км від кордонів України цінові пропозиції на однокімнатні квартири - від 110 тисяч євро.
Фото: квартири в Кошице(nehnutelnosti.sk)
Найдорожчі квартири виставлені на продаж у столиці країни – Братиславі. Середня ціна - 1,5 тисячі євро за квадратний метр. У центрі міста вартість одного квадратного метра може становити до 5 тисяч євро.
Найбільш популярні райони для сімейних пар - Петражалка та Ружинів. Ружинів розташований за 15 хвилин від центру Братислави, в районі багато новобудов. А у Петражалці є велотраса вздовж Дунаю, яка має міжнародне значення.
Фото: квартири в Петражалці та Ружинові (byty.sk)
Більш бюджетні райони столиці: Подунайські Біскупіці, Вракуня, Вайнори, Рача та Девінська Нова Вес. Середній діапазон цін – 90-150 тисяч євро за однокімнатну квартиру.
Для тих, хто хоче купити будинок у Словаччині та жити при цьому неподалік столиці, варто розглянути пропозиції в приватному секторі: Русівці, Чунове, Ярівці.
Нагадаємо, раніше ми писали як і за скільки можна купити квартиру в Польщі, Німеччині та інших країнах.