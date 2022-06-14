Украинцам дали советы, которые помогут подготовиться к мобилизации

Как отмечает психолог, ощущение страха - это нормально. Нас пугает неизвестность - люди очень много фантазируют на тему того, чего не знают или не понимают.

Что нужно сделать после получения повестки:

Сделайте паузу

Подвигайтесь

Выпейте воды

Сделайте дыхательные упражнения

Объясните себе, что сначала вы будете обучаться военному делу

Что нужно сделать еще:

1. Возьмите контакты у ваших побратимов, спросите у них разрешение на то, чтобы держать через них связь с родными, если ваш телефон сломается или разрядится.

2. Настройте себя на патриотизм. Помните, что вы идете защищать свою семью.

3. Не будьте слишком смелы, так как чрезмерная смелость может привести к необдуманным поступкам и серьезным последствиям, в том числе и с угрозой собственной жизни и жизни других людей.

4. В бою настройтесь на агрессию и злость к врагу.

5. Договоритесь с родными о способе связи.

6. Проговорите все сценарии развития событий. Нужно обсудить, что делать родным, если с вами на фронте что-то произойдет.

7. Молитвы и позитивное мышление помогает настроиться.

8. Скажите ребенку, что вы герой и будете защищать родную землю и всех украинцев. Попросите ребенка присылать вам рисунки - так он будет выплескивать свои эмоции, а для вас это будет поддержкой.

9. Не рассказывайте ребенку, что вы боитесь. Если есть страх, то поделитесь им с другом или женой.