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Украинцам будут выплачивать отпускные по-новому: Кабмин принял важные изменения

Пятница 11 декабря 2020 12:59
Украинцам будут выплачивать отпускные по-новому: Кабмин принял важные изменения
В Украине изменили расчет отпускных в 2021 году (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Кабинете министров внесли изменения в порядок начисления отпускных. Изменения коснулись формулы порядка начисления средней заработной платы, которая используется при оплате отпуска или компенсации за неиспользованные дни отпуска.

Как сообщается на сайте издания "Главком", теперь действие постановления Кабмина будет распространяться на наемных работников физических лиц-предпринимателей. Это изменение теперь коснется фактически любого наемного работника в Украине, так как ранее формула использовалась только на работников предприятий и организаций.

При оформлении отпуска работникам ФОП формулы ранее не применялись, а компенсацию на предприятиях и организациях выплачивали только за ежегодный оплачиваемый отпуск, остальные – не учитывались.

Также теперь предлагается учитывать все виды отпусков – ранее считался только один отпуск – ежегодный оплачиваемый. Отмечается, что данное изменение позволит устранить ряд дискриминационных подходов.

Кроме того, упрощается подход при повышении должностных окладов – отменяется механизм корректировки выплат. А при начислении премий или начислении отпускных будут применяться более совершенные формулы.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам рассказали, как получить компенсацию за лечение коронавируса в домашних условиях.

А также рассказывали о том, что для жителей Украины упростили оформление пенсионных выплат. Теперь пенсионерам будет достаточно только посетить Пенсионный фонд и написать заявление.

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