В украинской военной, которая перешла на сторону России, забирают квартиру в Крыму

Квартиру в Севастополе женщина получила в 2007 году от третьего президента Украины Виктора Ющенко. До этого она вместе с мужем и тремя детьми жили в общежитии, где у них была 16-метровая комната.

Тогда Татьяна 11 лет служила в Военно-морских силах Украины и была в звании старшего матроса.

"После "присоединения" к России я продолжила служить в Вооруженных силах РФ. Наша часть перешла в подчинение "Бельбека" (военного аэродрома. - ред.), летной авиации. Все руководство пришло из Ростова. Мы считались интегрированными. На нас все время говорили: "Интегрированные, предатели родины", - рассказала Шевчук.

Под конец 2014 года у Татьяны произошла травма спинного и головного мозга. Это привело к инвалидности. После чего женщина начала с трудом ходить.

По ее словам, в российская сторона не захотела оформлять инвалидность. При этом ее призывали увольняться.

В 2014 году "власти" Севастополя "национализировали" все государственное украинское имущество, в том числе и квартиру Татьяны.

Теперь женщина подала в суд. Интересно, что российские военные заявляют, что данное жилье - ведомственное. Женщине говорят, чтобы она забирала вещи и выезжала из квартиры.

У бывшей украинской военной, которая перешла на строну РФ, забирают квартиру (видео: YouTube)