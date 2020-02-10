ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В украинском самолете пассажира чуть не убили за пьянство: выбили зубы и били по голове

STYLERЖизнь    10.02.2020 - 10:16
В украинском самолете пассажира чуть не убили за пьянство: выбили зубы и били по голове
В самолете Львов-Киев пассажир влип в драку (Коллаж РБК-Украина)

В украинском самолете пассажир устроил пьяный дебош

В украинском самолете Львов-Киев произошел неприятный инцидент. Один из пассажиров был в состоянии алкогольного опьянения, за что и поплатился во время полета. Рейс выполнял самолет авиакомпании SkyUp. Видео драки опубликовали на канале YouTube.

Недовольные присутствием пьяного мужчины люди пытались выпроводить из самолета мужчину, он отчаянно сопротивлялся и заявлял, что все равно будет лететь. В итоге словесной перепалки завязалась драка.

Несколько пассажиров, жестко ругались матом и по итогу избили дебошира. По некоторым данным, ему выбили несколько зубов.

Пьяного все-таки удалось снять с рейса после того, как вмешались сотрудники аэропорта.

После этого охрана вывела "буйного" пассажира из самолета. Из-за произошедшего вылет самолета был задержан.

В самолете избили пьяного пассажира (YouTube)

Пользователи сети отреагировали на инцидент в комментариях. Они отметили, что пассажиры не имели право вмешиваться и наказывать таким способом мужчину.

  • Кто разрешил пассажирам вмешиваться? Почему работники аэропорта вели себя вяло, чем спровоцировали пассажиров взять дело под личный контроль? Если работники аэропорта не в состоянии самостоятельно вывести пассажира, они не должны были задерживать рейс.
  • Не понятно что там в начале было, но дед вроде как уже спокойный был, если бы не стали его "тягнуть" и зубы толпой выбивать, летел бы он тихонько сопя до Киева и было бы все ок. Не имели права они его избивать. Я бы на месте этого деда снял побои и накатал заяву на активистов, пусть бы оплатили выбитые зубы и моральный вред чуваку.

В украинском самолете пассажира чуть не убили за пьянство: выбили зубы и били по головеСкриншот комментариев

Драка в аэропорту Запорожья с пограничниками: всплыли неожиданные подробности (видео) В аэропорту Запорожья произошла драка, есть пострадавшая
Новости Украины дракаСамолет
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь