В українському літаку пасажира мало не вбили за пияцтво: вибили зуби і били по голові

В українському літаку пасажир влаштував п'яний дебош
В українському літаку Львів-Київ стався неприємний інцидент. Один з пасажирів був у стані алкогольного сп'яніння, за що і поплатився під час польоту. Рейс виконував літак авіакомпанії SkyUp. Відео бійки опублікували на каналі YouTube.
Незадоволені присутністю п'яного чоловіка люди намагалися випровадити з літака чоловіка, він відчайдушно пручався і заявляв, що все одно буде летіти. У результаті словесної перепалки зав'язалася бійка.
Кілька пасажирів, жорстко лаялися матом і за підсумком побили бешкетника. За деякими даними, йому вибили кілька зубів.
П'яного все-таки вдалося зняти з рейсу після того, як втрутилися співробітники аеропорту.
Після цього охорона вивела "буйного" пасажира з літака. Через подію виліт літака був затриманий.
літаку побили п'яного пасажира (YouTube)
Користувачі мережі відреагували на інцидент в коментарях. Вони зазначили, що пасажири не мали право втручатися і карати таким способом чоловіка.
Скріншот коментарів