На украинском курорте жалуются на нашествие комаров: "не помню такого за 50 лет" (видео)

Отдыхающие отмечают, что комары залетают к ним в номера гостиниц даже на пятом этаже. Туристы сняли на видео, как насекомые облепили стены помещения.

При этом указывается, что попытки травить комаров не приносят ожидаемых результатов - мол, средства не помогают, и как избавиться от таких "живых кусачих туч" - неизвестно.

Видео: в Бердянске настоящее нашествие комаров

В комментариях к ролику пользователи сети признаются, что даже местные "старожилы" не видели подобного за полвека.

Виновата администрация Бердянска. Зажали деньги на травлю комариных кладок. И теперь страдают все жители города и гости. Я не помню такого нашествия комаров за последние 50 лет.

Ужасное с комарами и днем и вечером - невозможно выйти подышать...

Зато не скучно...

В свою очередь директора КП "Профдезинфекция" Геннадий Проценко рассказал, что ранее выделенные на обработку соответствии с планом управления ЖКХ средства уже потрачены, и 5 августа состоится следующий конкурс на эту услугу.

Заместитель мэра Василий Федосов сообщил, что ОСМД даже хотят заставить принудительно травить комаров. Впрочем, сроки реализации этих планов не уточняются.