На украинском курорте в гостинице произошел сильный пожар: видео ЧП

В курортном Бердянске произошел сильный пожар в частной гостинице на границе микрорайонов Слободка и Колония. В результате инцидента к счастью никто не пострадал.

Отель по адресу улица Курортная, 82, загорелся утром 25 июля. Об этом передает "РИА Мелитополь".

Пламя от пожара и дым были видны из многих микрорайонов города.

На месте происшествия работали 5 единиц техники и 20 пожарных.

Видео: На курорте в Бердянске произошел пожар в гостинице

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС Запорожской области, удалось предотвратить распространение огня на рядом расположенные жилые дома. Пожар уже потушили.

Выяснилось, что пламя возникло на втором этаже, после чего огонь охватил крышу - общая площадь пожара охватила 170 кв.м. Кроме того огнем была охвачена крыша третьего этажа отдельно стоящего здания на общей площади 30 "квадратов".

Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах на сжатом воздухе.

По факту инцидента правоохранители начали расследование, причина пожара устанавливается.

Пожар в гостинице Бердянска 25 июля (Фото: zp.dsns.gov.ua)

Ранее сообщалось, что синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине.

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