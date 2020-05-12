В украинском городе после посещения церкви массово заболели люди

На Волыни после посещения церкви в поминальные дни коронавирусом заразились 18 человек, одна женщина умерла. Инфицирование произошло в городе Ковель в храме Архистратига Михаила. Люди посещали духовное место на Пасху и после, по истечению инкубационного периода (14 дней) у них диагностировали COVID-19. К несчастью, женщина, которая убирала храм, умерла от осложнения инфекции.

Об этом рассказали на брифинге, во время которого обсуждалась ситуация в области.

Кстати, у настоятеля церкви тоже подтвержден коронавирус. Об этом сообщила директор лабораторного центра МОЗ Украины Наталья Янко.

"В течение последних дней зарегистрировано более 30 новых случаев заболевания коронавирусом, один из них летальный. Во время эпидемиологического исследования установлено, что 18 человек заболели после посещения церкви Архистратига Михаила. Они посещали церковь в поминальные и пасхальные дни - это вписывается в инкубационный период 14 дней. Также зарегистрирован случай заболевания и у настоятеля храма. Женщина, которая убирала в церкви, умерла", - рассказала Наталья Янко.

Кстати, в евангельской церкви в селе Череваха у прихожан тоже диагностирован коронавирус. Его подцепили 12 людей.

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