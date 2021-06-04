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В украинском городе мужчина упал на проезжую часть: машины его объезжали

Автор: Людмила Жукова

В Черкассах местный житель упал на дорогу, а машины его объезжали. Инцидент произошел на пересечении улиц Байды Вишневского и Гоголя.

Об этом сообщает издание "Про все".

Чрезвычайное происшествие произошло 4 июня.

В комментарии изданию пресс-секретарь патрульной полиции Ольга Пинчук подтвердила такой случай. По ее словам, двигаясь на вызов, патрульные заметили мужчину, который уже сидел посреди дороги.

"Инспекторы сразу бросились на помощь и отвели гражданина на обочину. От предоставления любой помощи мужчина отказался и сообщил, что в помощи полиции не нуждается, - сообщила пресс-секретарь.

О дальнейшей судьбе мужчины ничего не сообщается. Также неизвестно, что стало причиной его падения.

В Черкассах машины объезжали упавшего мужчину (фото: provce.ck.ua)

Как мы ранее писали, в Киеве таксист из компании Bolt забрызгал пассажирку с 6-летним ребенком газовым баллончиком после того, как она отказалась с ним ехать.

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