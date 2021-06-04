В украинском городе мужчина упал на проезжую часть: машины его объезжали

В Черкассах местный житель упал на дорогу, а машины его объезжали. Инцидент произошел на пересечении улиц Байды Вишневского и Гоголя.
Об этом сообщает издание "Про все".
Чрезвычайное происшествие произошло 4 июня.
В комментарии изданию пресс-секретарь патрульной полиции Ольга Пинчук подтвердила такой случай. По ее словам, двигаясь на вызов, патрульные заметили мужчину, который уже сидел посреди дороги.
"Инспекторы сразу бросились на помощь и отвели гражданина на обочину. От предоставления любой помощи мужчина отказался и сообщил, что в помощи полиции не нуждается, - сообщила пресс-секретарь.
О дальнейшей судьбе мужчины ничего не сообщается. Также неизвестно, что стало причиной его падения.
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