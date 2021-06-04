В украинском городе мужчина упал на проезжую часть: машины его объезжали

Чрезвычайное происшествие произошло 4 июня.

В комментарии изданию пресс-секретарь патрульной полиции Ольга Пинчук подтвердила такой случай. По ее словам, двигаясь на вызов, патрульные заметили мужчину, который уже сидел посреди дороги.

"Инспекторы сразу бросились на помощь и отвели гражданина на обочину. От предоставления любой помощи мужчина отказался и сообщил, что в помощи полиции не нуждается, - сообщила пресс-секретарь.

О дальнейшей судьбе мужчины ничего не сообщается. Также неизвестно, что стало причиной его падения.

В Черкассах машины объезжали упавшего мужчину (фото: provce.ck.ua)