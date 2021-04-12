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Обозвал уродом: депутат из РФ оскорбил украинского чемпиона, победившего в Москве

Новина українською → Понедельник 12 апреля 2021 12:48
Обозвал уродом: депутат из РФ оскорбил украинского чемпиона, победившего в Москве Фото: Дмитрия Чумака оскорбил российский депутат (facebook.com.uwf.net.ua)
Автор: Людмила Жукова

Украинский тяжелоатлет Дмитрий Чумак завоевал две золотые награды на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве. После своей победы он опубликовал стихотворение о Москве, которая горит. Это очень не понравилось российскому депутату Дмитрию Свищеву и он обозвал украинца уродом.

Об этом сообщает РБ Спорт.

Что написал Дмитрий Чумак

На своей страничке в Instagram Дмитрий опубликовал стих о Москве и прикрепил фото, где она горит.

"Вчера приснился сон прекрасный -
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.

Никто не выжил – все сгорели,
Все Pussy, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели ох**нно так.

Москва, по ком звонят твои колокола?
Москва, почем твои златые купола?"

Отметим, что авторство строк принадлежит российской группе "Ленинград".

Обозвал уродом: депутат из РФ оскорбил украинского чемпиона, победившего в МосквеДмитрий Чумак процитировал стих о Москве

Реакция российского депутата. Юмора он не понял.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи РФ Дмитрий Свищев прокомментировал пост украинского чемпиона, который процитировал группу "Ленинград".

"Я очень хорошо отношусь к Украине. У меня жена оттуда. Там живут ее родственники. Я очень люблю Украину и украинцев. Но, к сожалению, в семье не без урода. Если ты – такой националист и не любишь Россию, зачем приехал сюда выступать? В Украине есть много людей, которые любят свою страну, но не позволяли себе подобные высказывания, когда приезжали выступать в Россию. Пусть послушает боксера Усика. Вместо того, чтобы радоваться победе, заниматься такими вещами в соцсетях... Я считаю, что это политический демарш со стороны украинского спортсмена. Надо запретить спортсменам заниматься политикой!" - заявил Свищев.

Как мы ранее сообщали, украинский тяжеловес Чумак выиграл Чемпионат Европы в Москве.

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