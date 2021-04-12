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Обізвав виродком: депутат з РФ образив українського чемпіона, який переміг у Москві

Новость на русском → Понеділок 12 квітня 2021 12:48
Обізвав виродком: депутат з РФ образив українського чемпіона, який переміг у Москві Фото: Дмитра Чумака образив російський депутат (facebook.com.uwf.net.ua)
Автор: Людмила Жукова

Український важкоатлет Дмитро Чумак завоював дві золоті нагороди на чемпіонаті Європи з важкої атлетики в Москві. Після своєї перемоги він опублікував вірш про Москву, яка горить. Це дуже не сподобалося російському депутатові Дмитру Свищеву і він обізвав українця виродком.

Про це повідомляє РБ Спорт.

Що написав Дмитро Чумак

На своїй сторінці в Instagram Дмитро опублікував вірш про Москві і прикріпив фото, де вона горить.

"Вчера приснился сон прекрасный -
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.

Никто не выжил – все сгорели,
Все Pussy, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели ох**нно так.

Москва, по ком звонят твои колокола?
Москва, почем твои златые купола?"

Зазначимо, що авторство рядків належить російській групі "Ленінград".

Обізвав виродком: депутат з РФ образив українського чемпіона, який переміг у МосквіДмитро Чумак процитував вірш про Москву

Реакція російського депутата. Гумору він не зрозумів

Член комітету Держдуми з фізичної культури, спорту, туризму і у справах молоді РФ Дмитро Свіщев прокоментував пост українського чемпіона, який процитував групу "Ленінград".

"Я дуже добре ставлюся до України. У мене дружина звідти. Там живуть її родичі. Я дуже люблю Україну і українців. Але, на жаль, в сім'ї не без виродка. Якщо ти – такий націоналіст і не любиш Росію, навіщо приїхав сюди виступати? В Україні є багато людей, які люблять свою країну, але не дозволяли собі подібні висловлювання, коли приїжджали виступати в Росію. Нехай послухає боксера Усика. Замість того, щоб радіти перемозі, займатись такими речами в соцмережах... Я вважаю, що це політичний демарш з боку українського спортсмена. Треба заборонити спортсменам займатися політикою!" - заявив Свищев.

Як ми раніше повідомляли, український важковаговик Чумак виграв Чемпіонат Європи в Москві.

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