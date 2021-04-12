Обізвав виродком: депутат з РФ образив українського чемпіона, який переміг у Москві

Український важкоатлет Дмитро Чумак завоював дві золоті нагороди на чемпіонаті Європи з важкої атлетики в Москві. Після своєї перемоги він опублікував вірш про Москву, яка горить. Це дуже не сподобалося російському депутатові Дмитру Свищеву і він обізвав українця виродком.

Що написав Дмитро Чумак

На своїй сторінці в Instagram Дмитро опублікував вірш про Москві і прикріпив фото, де вона горить.

"Вчера приснился сон прекрасный -

Москва сгорела целиком.

Пожар на площади на Красной,

И тлеет бывший Избирком.



Никто не выжил – все сгорели,

Все Pussy, Путин и Собчак,

И у стены кремлевской ели

Горели ох**нно так.



Москва, по ком звонят твои колокола?

Москва, почем твои златые купола?"

Зазначимо, що авторство рядків належить російській групі "Ленінград".

Дмитро Чумак процитував вірш про Москву

Реакція російського депутата. Гумору він не зрозумів

Член комітету Держдуми з фізичної культури, спорту, туризму і у справах молоді РФ Дмитро Свіщев прокоментував пост українського чемпіона, який процитував групу "Ленінград".

"Я дуже добре ставлюся до України. У мене дружина звідти. Там живуть її родичі. Я дуже люблю Україну і українців. Але, на жаль, в сім'ї не без виродка. Якщо ти – такий націоналіст і не любиш Росію, навіщо приїхав сюди виступати? В Україні є багато людей, які люблять свою країну, але не дозволяли собі подібні висловлювання, коли приїжджали виступати в Росію. Нехай послухає боксера Усика. Замість того, щоб радіти перемозі, займатись такими речами в соцмережах... Я вважаю, що це політичний демарш з боку українського спортсмена. Треба заборонити спортсменам займатися політикою!" - заявив Свищев.