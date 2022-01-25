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Украинского артиста выгнали из Нацотбора на Евровидение 2022: разгорается скандал

Новина українською →
Вторник 25 января 2022 10:14
Украинского артиста выгнали из Нацотбора на Евровидение 2022: разгорается скандал Фото: LAUD заменили на Евровидении (facebook.com/laudenjoy)
Автор: Светлана Мащенко

Украинский Нацотбор на Евровидение 2022 уже успел оскандалиться из-за дисквалификации одного из фаворитов, исполнителя LAUD.

Почему так произошло, и кто примет участие в финале вместо Влада Каращука (настоящее имя артиста) - читайте ниже в нашем материале Styler.

Какова причина замены?

За информацией пресс-службы Нацотбора, конкурсная песня LAUD "Head Under Water" была обнародована еще в 2018 году, что прямо нарушает правила.

Тогда ее опубликовал автор, голландец Дэниел Ботинг на его личном YouTube-канале в 2018 году.

Согласно пункту 5.1 правил Нацотбора на Евровидение, песня должна отвечать таким требованиям:

  • "не обнародовалась, не выходила в релиз и/или не исполнялась публично (полностью или частично, в том числе текст отдельно от музыки или наоборот),
  • не была доступной для общественности, например (но не ограничиваясь) на онлайн-видеоплатформах, в социальных сетях или в (полу-) открытых для общего доступа базам данных,
  • не была использована ни в каких коммерческих целях до 01 сентября 2021 года".

Кем заменили LAUD

В финале примет участие Barleben (Александр Барлебен) с песней Hear My Words.

"Шанс представить Украину перешел к другому талантливому исполнителю, который также получил высокие оценки среди оргкомитета - Barleben. Желаем удачи", - заявил Ярослав Лодыгин, председатель оргкомитета Нацотбора.

Релиза песни исполнителя пока нет.

"Друзья, это действительно так. Мы в финале национального отбора на Евровидение 2022", - написал Barleben в Instagram.

Украинского артиста выгнали из Нацотбора на Евровидение 2022: разгорается скандал

Фото: Barleben (instagram.com/barlebensoul)

LAUD уже сделал официальное заявление

Исполнитель считает такое решение несправедливым. По его словам, версия песни "Head Under Water" 2021 года существенно отличается от представленной голландским автором 2018-го.

"С 2018 года песня прошла значительную переработку, у нее появились новая форма, аранжировка... Единственный официальный релиз песни состоялся в декабре 2021 года на моем втором сольном альбоме"DUAL". Тогда же ее впервые услышали и полюбили", - заявляет Влад.

Первая же версия Head Under Water имеет 340 просмотров за 3 года. По словам дисквалифицированного исполнителя, это по сути, домашнее видео.

Обновленный список участников финала Национального отбора и их песен выглядит так:

  • Alina Pash - Тіні забутих предків
  • Barleben - Hear My Words
  • Cloudless - All be alright
  • Kalush Orchestra - Stefania
  • Michael Soul - Demons
  • Our Atlantic - Моя Любов
  • Roxolana - GIRLZZZZ
  • Wellboy - Nozzy Bossy

Финал Нацотбора пройдет уже 12 февраля и будет выбран участник, который представит Украину на международном песенном конкурсе в городе Турин в мае.

Ранее мы писали обо всех артистах, которые будут участвовать в Нацотборе на Евровидение в этом году.

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