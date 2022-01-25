Українського артиста вигнали з Нацвідбору на Євробачення 2022: розгорається скандал

Український Нацвідбір на Євробачення 2022 вже встиг оскандалитися через дискваліфікацію одного з фаворитів, виконавця LAUD.

Чому так сталося, і хто візьме участь в фіналі замість Влада Каращука (справжнє ім'я артиста) - читайте нижче в нашому матеріалі Styler .

Яка причина заміни?

За інформацією пресслужби Нацвідбору, конкурсна пісня LAUD "Head Under Water" була оприлюднена ще у 2018 році, що прямо порушує правила.

Тоді її опублікував автор, голандець Денієлем Ботінгом на його особистому YouTube-каналі в 2018 році.

Згідно з пунктом 5.1 правил Нацвідбору на Євробачення, пісня має відповідати таким вимогам:

"не оприлюднювалася, не виходила в реліз та/або не виконувалася публічно (повністю або частково, у тому числі текст окремо від музики чи навпаки),

не була доступною для громадськості, наприклад (але не обмежуючись) на онлайн-відеоплатформах, у соціальних мережах або в (напів-) відкритих для загального доступу базах даних,

не була використана в жодних комерційних цілях до 01 вересня 2021 року".

Ким замінили LAUD

У фіналі візьме участь Barleben (Олександр Барлебен) із піснею Hear My Words.

"Шанс представити Україну перейшов до іншого талановитого виконавця, який також отримав високі оцінки серед оргкомітету - Barleben. Бажаємо удачі", - заявив Ярослав Лодигін, голова оргкомітету Нацвідбору.

Релізу пісні виконавця поки що немає.

"Друзі, це дійсно так. Ми у фіналі національного відбору на Євробачення 2022", - написав Barleben в Instagram.

Фото: Barleben (instagram.com/barlebensoul)

LAUD вже зробив офіційну заяву

Виконавець вважає таке рішення несправедливим. За його словами, версія пісні "Head Under Water" 2021 року суттєво відрізняється від представленої голландським автором 2018-го.

"З 2018 року пісня пройшла значну переробку, в неї з’явились нова форма, аранжування… Єдиний офіційний реліз пісні відбувся у грудні 2021 року на моєму другому сольному альбомі "DUAL". Тоді ж її вперше почули та полюбили", - заявляє Влад.

Перша ж версія Head Under Water має 340 переглядів за 3 роки. За словами дискваліфікованого виконавця, це по суті, домашнє відео.

Оновлений список учасників фіналу Національного відбору і їх пісень виглядає так:

Alina Pash - Тіні забутих предків

Barleben - Hear My Words

Cloudless - All be alright

Kalush Orchestra - Stefania

Michael Soul - Demons

Our Atlantic - Моя Любов

Roxolana - GIRLZZZZ

Wellboy - Nozzy Bossy

Фінал Нацвідбору пройде вже 12 лютого і буде обраний учасник, який представить Україну на міжнародному пісенному конкурсі в місті Турин в травні.