Украинское сало может исчезнуть с прилавков: назвали причину

Почему исчезнет украинское сало?

Как рассказали фермеры, стоимость кормов стремительно растет. Кормить поросят сейчас на 20, а то и 40% дороже, чем в прошлом году.

Кроме того, отмечают, что на украинский рынок стремительно завозят дешевое сало из Дании, Польши и Нидерландов. С начала 2021 года импортировали более 10 тысяч тонн сала.

По словам исполняющего директора Ассоциации мясной отрасли Николая Бабенко, корма - это основная себестоимость свиней. Поэтому она составляет 80% самой себестоимости.

"То есть у нас единственный путь — стимулировать снижение себестоимости, и когда уровень себестоимости на украинских фермах будет хотя бы как в ЕС, а должен быть в перспективе и меньшим, то, безусловно, мы забудем о проблеме импорта", — рассказал Бабенко.