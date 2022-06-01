Украинское "подразделение Байдена" нашло в Украине биологическое оружие против России (видео)
Фото: украинское "подразделение Байдена" нашло в Украине биологическое оружие против России (Getty Images)
В сети показали второе видео "подразделения Байдена". Украинские пенсионеры продемонстрировали гуся-терминатора, выращенного в секретной биолаборатории.
Об этом говорится в YouTube-канале "Подразделения Байдена".
Как известно, российские СМИ перед вторжением 24 февраля публиковали много информации о тайных "биологические лаборатории США" в Украине.
Также были статьи о домашних птицах-убийцах, натренированных на полеты в РФ и убийство россиян.
Киевские пенсионеры показали на видео именно такого гуся перед отправкой на боевое задание в РФ, и пригрозили, что члены "отряда Путина" станут первыми, кто пострадает от него. Таким образом пенсионеры-украинцы хотят помочь ВСУ уничтожать российских оккупантов.