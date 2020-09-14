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Украинское Мертвое море может исчезнуть: экологи в панике

Одесская область, Понедельник 14 сентября 2020 22:59
Украинское Мертвое море может исчезнуть: экологи в панике
Куяльницкий лиман начал катастрофически быстро засыхать (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Экологи в панике из-за того, что Куяльницкий лиман может исчезнуть

Куяльницкий лиман в Одесской области может исчезнуть с лица земли. Экологи сообщили, что целебный лиман с грязями начал засыхать и он мелеет практически ежедневно.

Как рассказали специалисты, соль после испарения воды в лимане сначала уничтожает грязь, а потом ветром ее уносит на плодородную почву и там она уничтожает чернозем. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Села вокруг лимана погибают. Когда ветер дует со стороны лимана и поднимается пыль, солевая буря, то земля меняет свое плодородие, даже при поливе в домашних условиях все высыхает", - отмечается в сюжете.

Вода в лиман попадает из пресных рек и основная артерия – Большой Куяльник. Эта река погибает и во многом виноваты люди. Как отмечают эксперты, вокруг лимана появились десятки карьеров по добыче песка, а также ставки и дамбы. Все это привело к тому, что водные ресурсы лимана и реки начали уменьшаться. За два года Куяльницкий лиман стал меньше практически вдвое. Сейчас его глубина составляет всего 30 сантиметров, хотя совсем недавно – около метра.

Чтобы спасти лиман, было принято решение вырыть канал с моря. И вместо пресной воды в него стала попадать морская. Это привело к тому, что соленость повысилась.

"В Мертвом море соли примерно 250 граммов на литр. Сколько же в Куяльнике, в котором соли должно быть в разы меньше", - отмечают экологи.

Куяльницкий лиман может исчезнуть с лица земли

Напомним, ранее мы писали о том, что изменения климата в Украине стали смертельно опасны.

А также рассказывали о том, что на украинском курорте зафиксировали редкую природную аномалию.

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