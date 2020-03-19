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Украинский врач высказался о коронавирусе: заболеют все

STYLERКоронавирус    19.03.2020 - 12:24
Украинский врач высказался о коронавирусе: заболеют все
Украинский врач рассказал о коронавирусе (фото

Украинский медик сообщил, что коронавирус в стране затронет всех

Коронавирус в Украине инфицировал уже 16 людей, двое из них умерли. Украинский врач записал эмоциональное видео и сообщил, что в нашей стране COVID-19 будут болеть все. Ролик появился на Facebook-странице Павла Ткаченко .

"Коронавирус не выбирает кого поражать. Болеют и чиновники, и депутаты, и губернаторы будут болеть. Все будут болеть, будут болеть все те директора, которые думали, что они будут лечиться обследоваться за рубежом. Которые думали, что они могут уничтожать и не заботиться о развитии нашей медицины", - сказал врач.

По словам медика, вирусу все равно, какой социальный статус у человека.

"Вирусу чихать, на какой вы стороне. Сегодня вы получили тот откат на который заслуживаете. Все границы закрыты и теперь вы должны лечиться в наших клиниках, о которых вы не заботились и будете взаимодействовать с той медициной, которую уничтожали", - обратил он внимание.

Отметим, что имя медика в посте не указывается.

В Украине продолжают фиксировать случаи заражения и подозрения на заражение коронавирусом. По последним данным Минздрава, наличие вируса подтверждено у 16 человек. Вчера вечером стало известно о двух новых случаях - в Киевской и Донецкой областях.

ЛІКАР ЗГОДЕН НА ВСІ %.

Опубліковано Пашою Ткаченком Середа, 18 березня 2020 р.

Как мы ранее писали, известный астролог Влад Росс дал свою оценку развития событий в Украине, связанных с COVID-19. Эксперт ответил на самый главный вопрос украинцев, когда же коронавирус уйдет из нашей страны.

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