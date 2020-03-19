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Український лікар висловився про коронавірус: захворіють всі

STYLERКоронавірус    19.03.2020 - 12:24
Український лікар висловився про коронавірус: захворіють всі
Український лікар розповів про коронавирусе (фото

Український медик повідомив, що коронавірус в країні торкнеться всіх

Коронавірус в Україні інфікував вже 16 людей, двоє з них померли. Український лікар записав емоційне відео і повідомив, що в нашій країні COVID-19 будуть хворіти все. Ролик з'явився на Facebook-сторінці Павла Ткаченко .

"Коронавірус не вибирає кого вражати. Хворіють і чиновники, і депутати, і губернатори будуть хворіти. Всі будуть вболівати, будуть хворіти всі ті директори, які думали, що вони будуть лікуватися обстежитись за кордоном. Які думали, що вони можуть знищувати і не піклуватися про розвиток нашої медицини", - сказав лікар.

За словами медика, вірусу все одно, який соціальний статус у людини.

"Вірусу чхати, на якій ви стороні. Сьогодні ви отримали той відкат на що заслуговуєте. Всі кордони закриті і тепер ви повинні лікуватися в наших клініках, про яких ви не дбали і будете взаємодіяти з тією медициною, яку знищували", - звернув він увагу.

Відзначимо, що ім'я медика в пості не вказується.

ЛІКАР ЗГОДЕН НА ВСІ %.

Опубліковано Пашою Ткаченком Середа, 18 березня 2020 р.

В Україні продовжують фіксувати випадки зараження і підозри на зараження коронавірусом. За останніми даними МОЗ, підтверджено наявність вірусу у 16 осіб. Вчора ввечері стало відомо про два нові випадки - у Київській і Донецькій областях.

Як ми раніше писали, відомий астролог Влад Росс дав свою оцінку розвитку подій в Україні, пов'язаних з COVID-19. Експерт відповів на головне питання українців, коли ж коронавірус піде з нашої країни.

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