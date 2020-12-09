Украинский врач объяснила, для кого именно COVID-19 самый опасный: дело не в возрасте

Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус может вызвать осложнения и привести к летальному исходу не только в случае с пожилыми пациентами, но также когда декомпенсируются сопутствующие патологии у больных из группы риска.

Об этом главный врач Киевской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан рассказала в интервью "Главкому".

Медик отметила, что за 8 месяцев в их больнице лечение от COVID-19 прошли 4 600 пациентов, из которых умерли 123 человека, то есть на каждые 100 больных летальных случаев было 2,6.

"Мы начали принимать пациентов с марта - тогда только в инфекционное отделение, но потом поняли, что это отделение не справится с потоком, поэтому с апреля всю больницу полностью перепрофилировали", - рассказала она.

Как сообщила Мостепан, самому старшему пациенту, которого выписали из больницы, было 102 года.

"А еще вылечили пациентов, которым было 95 и 92 года. Это такие хорошие достижения. Самому младшему было 19", - говорит главврач.

При этом Мостепан обратила внимание на определенную группу риска, когда осложнения от коронавируса могут вызвать самые сложные случаи.

"К сожалению, были и очень тяжелые случаи, когда декомпенсуються сопутствующие патологии. Это та самая группа риска, о которой все говорят: пациент имеет ожирение, сахарный диабет, больную щитовидную железу, СПИД (были и такие пациенты), либо на фоне онкологии, когда параллельно человек еще и принимает химиотерапию. Такие пациенты довольно сложно переносят коронавирус", - рассказала медик.

Ранее сообщалось, что от коронавируса умерла 14-летняя украинка, и медики винят во всем родителей, которые попросту отказались от госпитализации, хотя ребенок был "тяжелым".

Также сообщалось, что недавно в Кропивницком от COVID-19 умерла 17-летняя девушка, а препарат за тысячу долларов ей не помог.