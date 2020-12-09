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Український лікар пояснила, для кого саме COVID-19 найнебезпечніший: справа не у віці

Київ, Середа 09 грудня 2020 15:14
Український лікар пояснила, для кого саме COVID-19 найнебезпечніший: справа не у віці
Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Коронавірус може спричинити ускладнення і призвести до летального результату не лише у випадку з літніми пацієнтами, але також коли декомпенсуються супутні патології у хворих з групи ризику.

Про це головний лікар Київської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан розповіла в інтерв'ю "Главкому".

Медик зазначила, що за 8 місяців в їх лікарні лікування від COVID-19 пройшли 4 600 пацієнтів, з яких померли 123 людини, тобто на кожні 100 хворих летальних випадків було 2,6.

"Ми почали приймати пацієнтів з березня – тоді лише в інфекційне відділення, але потім зрозуміли, що це відділення не справиться з потоком, тому з квітня всю лікарню повністю перепрофілювали", - розповіла вона.

Як повідомила Мостепан, найстаршому пацієнтові, якого виписали з лікарні, було 102 роки.

"А ще вилікували пацієнтів, яким було 95 і 92 роки. Це такі хороші досягнення. Наймолодшому було 19", - говорить головлікар.

При цьому Мостепан звернула увагу на певну групу ризику, коли ускладнення від коронавірусу можуть викликати найскладніші випадки.

"На жаль, були й дуже тяжкі випадки, коли вже декомпенсуються супутні патології. Це та сама група ризику, про яку всі говорять: пацієнт має ожиріння, цукровий діабет, хвору щитовидну залозу, СНІД (були й такі пацієнти), або на фоні онкології, коли паралельно людина ще й приймає хіміотерапію. Такі пацієнти досить складно переносять коронавірус", - розповіла медик.

Раніше повідомлялося, що від коронавірусу померла 14-річна українка, і медики винуватять у всьому батьків, які просто відмовилися від госпіталізації, хоча дитина була "важкою".

Також повідомлялося, що нещодавно у Кропивницькму від COVID-19 померла 17-річна дівчина, а препарат за тисячу доларів їй не допоміг.

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