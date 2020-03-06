Остапчук вляпался в скандал с Евровидением: конкурс инвалидов и фриков

Украинский ведущий Владимир Остапчук попал в скандал из-за своих высказываний о музыкальном конкурсе Евровидение 2020. Своими фразами шоумен отличился на концерте группы KAZKA, который проходил в столичном Дворце Спорта. Зрители очень хорошо запомнили слова Остапчука, так как он выступил перед началом концерта.

На сцене Владимир Остапчук обратился к победителю Национального отбора на Евровидение, группе Go_A.

"Ребята, если вы меня слышите, не берите билеты, все знают, что победит группа Little Big. Правильно? Никто не сомневается даже сейчас", — сказал Остапчук.

Но далее началось самое интересное, Остапчук назвал Евровидение "конкурсом геев, инвалидов и фриков", после чего начал высказываться про других украинских исполнителей, которые в разное время участвовали в Нацотборах.

Владимир Остапчук на концерте KAZKA (фото: Наталья Хантер/Facebook)

"Прошелся" Остапчук и по украинской певице MARUV. Он позволил себе про нее неоднозначные слова.

"После победы Maruv, я понял, что сейчас главное стрельнуть не песней, а ногой", — продолжал "шутить" Остапчук.

Отметим, что сам Остапчук в 2027 году был ведущим Национального отбора Евровидения.

Как мы ранее писали, Владимир Остапчук нарвался на критику в сети из-за скандальной истории о своем разводе с Еленой Войченко - женщина упрекает бывшего супруга в изменах и безответственном отношении к их детям.