Украинский ведущий рассказал правду о жизни в Донецке: "у людей дикая обида" (видео)

Мужчина в интервью описал ситуацию в Донецке, настроения местных жителей, и рассказал об их ожиданиях и отношении к Украине и России.

Ведущий рубрики "Мода и стиль" в проекте "Все буде добре!" отметил, что приехал к Донецк к родителям, которых ранее пытался вывезти из оккупации.

"Я приехал сюда на пару месяцев, а потом вернулся обратно в Киев. А потом, когда начался карантин и у меня начались проблемы с работой - у меня есть какая-то дистанционная деятельность, я веду вебинары и мастер-классы через интернет - и когда в августе стало ясно, что это надолго... я решил приехать перезимовать к родителям", - сказал стилист.

Как изменился Донецк после оккупации

Мужчина вспоминает родной город до начала российско-украинской войны довольно крупным и активным.

"Были рестораны, были ночные клубы, какая-то культурная жизнь. А сейчас это город брошенных пенсионеров. Получается, что все, кто думает как-то о своем будущем, о перспективе - уехали. Но остались те, кому уже тяжело переезжать", - говорит Медный.

Он рассказал, что пробовал вывезти родителей в Киев, но они три месяца пожили в столице и вернулись обратно в Донецк.

"Потому что если ты молод и готов еще к новым начинаниям, то тебе этот переезд - очевидная мера. Но сменить свой дом на непонятное съемное жилье, причем что в возрасте после 55 лет довольно тяжело найти работу, где бы то ни было... для них это еще страшнее, чем жить в ощущении постоянной опасности", - объяснил Роман.

Какая сейчас атмосфера в Донецке, поменялся ли менталитет

Ведущий отметил огромное влияние пропаганды и "подвешенное" состояние у людей.

"Это ужасно. Во-первых - все дико политизировано стало. Причем, как ни трудно догадаться, остались самые оголтелые. С молодежью говорить практически невозможно. В местных СМИ показывают на 100% пропагандистские материалы... В целом настроение у людей довольно расшатанное. Все хотят, чтобы хоть куда-то, в какую-нибудь сторону решилось", - описал он настроения.

В Донецке в эфире только местные и российские СМИ, а украинских вообще никаких нет.

Медный также рассказал, что противники российской оккупации заждались, когда же наконец Украина освободит свои территории.

"Проукраинские граждане считают, что по факту если бы Украина хотела вернуть, то уже бы пересидели бы три дня в подвалах, но уже б вернули эту ситуацию. Потому что со стороны России поддержка "ДНР" сейчас практически нулевая", - говорит он.

Какие цены в Донецке и качество продуктов

По словам Романа, цены постоянно растут, и растут очень быстро.

"Инфляция составляет, за те полгода, что я здесь, порядка 30-40%. Яйца стоили 63 рубля (около 23,5 гривны), сейчас стоят 90 рублей (около 33,55 гривны). Плюс здесь очень плохое качество продуктов. Есть что-то завезенное из Украины, что-то завезенное из России, но это все самого низкого качества. Например, если хочешь купить сметану, то нужно знать, какую именно покупать, потому что 80% - это какой-то непонятный растворенный жир. Нормальных сигарет не купить. Средства гигиены только самые-самые дешевые завозят. И привозится очень много самых разнообразных подделок. Но при этом цены фактически можно сравнить с московскими", - рассказал стилист.

"ДНРовцы" готовы быстро сдаться, если будет горячо

Медный указал, что сейчас везде "идут анонсы", что обстановка накаляется со всех сторон. Однако "изнутри ты понимаешь, что особо здесь никто воевать не будет".

"Ну уж точно не те, кто числятся здесь как "военные". Общаясь с ними, я не вижу высокого боевого духа. Если будет горячо - очень быстро все сдадутся. Тот идеологический потенциал, который привел к возникновению этого исторического парадокса, он себя полностью исчерпал", - подчеркивает мужчина.

Раздача российских паспортов

У местных жителей нет особой веры в то, что ситуация решится в ту или другую сторону. Тем не менее идет активное распространение российских паспортов, сказал Роман.

"По моим слухам за последний год около 100 тысяч паспортов было выдано местному населению. После начала конфликта на захваченной территории проживало около 2,5 миллиона человек, мне кажется - хорошо, если осталось 500 тысяч. Если в год распространять по 100 тысяч паспортов, то вы сами можете посчитать, как быстро у все появится российское гражданство", - обратил он внимание.

Также Медный говорит, что в Донецке не верят, что Украина может начать активные боевые действия.

Унижение и дикая обида

Роман также рассказал об эмоциях, какие преобладают сейчас у дончан.

"Надежды точно я не ощущаю. Если и надежда, то только связанная с тем, чтобы уехать отсюда. То есть надежда "на уехать". А унижение - да. Дикая обида и к украинской стороне, и к российской стороне, потому что огромное количество людей осталось неприкаянными. Потому что нужно понимать, что этот переворот делали какие-то сотни, но еще есть сотни тысяч, которые стали просто заложниками ситуации - это те люди, которым просто некуда бежать. И у этих людей дикая обида, потому что ни туда, ни сюда ситуация не решилась, фактически этот край оказался отрезанным от мира", - описал он настроения в оккупированном Донецке.

Ведущий также отметил, что когда пересекаешь российско-украинскую границу, то "на российской стороне говорят, что вы едете в сторону Украины".

"То есть не говорится о том, что вы едете в "ДНР". Такой вот скользкий статус получается даже со стороны России по отношению к "ДНР"", - сказал Медный.

Видео: ведущий Роман Медный описал ситуацию в оккупированном Донецке

Ранее сообщалось, что жительница Донецка ответила на заявления про "гражданскую войну" на Донбассе и подчеркнула, что РФ не выгодна правда.

Также мы писали о том, что секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что Россия из-за Украины может потерять некоторые регионы.

Напомним, в предыдущем выпуске ток-шоу генерал-лейтенант Сергій Наєв рассказал о направлениях, на которых РФ концентрирует свои войска, о подготовке украинской армии к боевым действиям в случае наступления РФ и о том, как и рассматриваются сценарии возможного конфликта.

Кроме того, Наев рассказал о подготовке украинской армии к боевым действиям в случае наступления РФ.

Также временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заявила о возможности увеличения количества военных США.



Кроме того, Сергей Притула высказался о ситуации на востоке страны и настроениях украинцев из-за провокаций РФ на границе Украины.



А еще в прошлом выпуске Виталий Кличко ответил Денису Шмыгалю, кто может ого освободить.



Ну и, конечно, бывший председатель Верховной Рады белорус и Станислав Шушкевич, прокомментировал провокации РФ на украинской границе.