Украинский учитель после инсульта обрел дар. Посмотрите, как прекрасно он рисовал

Сельский учитель Николай Ткачук из села Залесцы Луцкого района после пережитого инсульта обрел дар рисования. Он писал картины, которые не могут оставить равнодушными.

История Николая Ткачука

Николая уже 10 лет нет в живых, но его судьба стоит того, чтобы о ней рассказать. Он был сельским учителем и директором школы, но в его жизнь пришла беда. И не одна.

Вначале у него умер отец. А потом в 42 года – родной брат Петр. Позже – 34-летняя сестра Леся. И все это в течение нескольких лет. Николай не плакал и не подавал виду, что убит горем. Он старался все держать в себе. Но это не могло пройти бесследно, а ударило неожиданно и страшно. У него произошел инсульт, после которого единицы остаются в живых.

Его дети - Ульян и Камила, жена Тамара, сразу вместе с врачами бросились спасать родного человека. Трудно передать словами, что им пришлось пережить, чтобы вернуть к жизни Николая.

Картины Николая Ткачука

Супруга Николая не отходила от него ни на секунду, она месяцами была с ним в больнице. И случилось чудо - он начал возвращаться к жизни. Через несколько лет к мужчине вернулась память и он начал рисовать. Левой рукой.

"Картины Николая Ткачука очень самобытны. У них невероятный магнетизм. Когда начинаешь рассматривать, уже нельзя оторваться. Очень много он изображал лес. Это и неудивительно. Ведь село Залесцы расположено вблизи живописного леса. Кстати, отец Федор Николай был лесником. И с детских лет много времени проводил в той роще. Как говорится, вырос там", - описывает его картины друг.

Николай после инсульта прожил еще одиннадцать лет. Он написал более 100 картин, красоту которых вы можете оценить сами.

Картины Николая Ткачука (фото: visnyk.lutsk.ua)