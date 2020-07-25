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Украинский курорт накрыл крупный град: фото и видео последствий непогоды

Яремче, Суббота 25 июля 2020 14:57
Украинский курорт накрыл крупный град: фото и видео последствий непогоды
Яремче засыпало крупным градом (коллаж: РБК-Украина)

Градопад длился в течение почти получаса

Популярный украинский курорт Яремче, расположенный в Ивано-Франковской области, засыпало крупным градом. Погодная аномалия произошла в пятницу, 24 июля. Некоторые районы города и близлежащие села также затронул мощный градопад. Как сообщают пользователи сети, крупный град прошел днем и длился около получаса.

Жители Яремче, а также туристы, находившиеся во время непогоды на курорте, стали свидетелями редкого явления, которое не оказалось слишком разрушительным.

Соответствующие фото и видео в Сети опубликовали местные жители.

Непогода пришла на Прикарпатье после того, как объявили штормовое предупреждение. Больше всего града выпало в Яремче, некоторые дороги были покрыты настолько плотно, что создавалось впечатление, что это снежный покров. Примерно через 25 минут град прекратился.

Напомним, днем в субботу, 25 июля, в части регионов Украины ожидаются грозы. Местами - с дождями и даже ливнями. Также мы писали, что в Украине объявили штормовое предупреждение.

Ранее мы сообщали, что на западе Украины ожидается подъем уровня воды в реках до 1 метра.

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