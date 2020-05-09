Украинский комик продает кубок "Танці з зірками" ради спасения ребенка

Известный украинский комик и судья "Лиги Смеха" Игорь Ласточкин продает кубок "Танці з зірками" ради спасения онкобольного ребенка. Он продает свою награду, чтобы спасти жизнь сына капитана команды "Таа-та-та-та", у которого диагностировали лейкоз.

О своей благотворительной инициативе Игорь Ласточкин объявил на личной странице в Instagram. Он заявил, что стартовая цена кубка составляет 500 долларов – свыше 13 тысяч гривен. Все вырученные средства он направит на лечение сына юмориста Мирона.

Игорь Ласточкин выбрал платформой для проведения аукциона Instagram. В комментариях к записи он предлагает проводить торги, которые закончатся через два дня после старта – 10 мая.

"Ситуация сейчас такая: лечение проходит с положительной динамикой, но деньги закончились уже вчера. Поэтому я объявляю благотворительный аукцион, первым и единственным лотом которого является кубок "Танцев со звездами" 2018 года", – объявил артист.

Капитан команды "Таа-та-та-та" Александр Замша вместе с женой и сыном находятся на лечении в Израиле в одной из лучших клиник. Он отмечает, что Мирон на пути к выздоровлению от лейкоза. Комика морально и финансово поддержали и другие коллеги по сцене, которым он публично выразил благодарность.

"Мы армия - победа наш ориентир! В этой борьбе все средства хороши. Малыш Мирон нуждается в вашей поддержке!!! Репост не менее важен!", - написал комик в публикации.

Также он прикрепил реквизиты для переводов:

Приват банк 4149 6293 8875 4558 - Замша Александр

Монобанк 5375 4141 0218 5328 - Замша Екатерина

Монобанк 5375 4188 0402 3752 - Замша Екатерина

ПАО СБЕРБАНК 5469 3800 2720 3560 Получатель: ОДНОПОЗОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ (Волонтеp)

PayPal alexrubin61@gmail.com

Скриншот (instagram.com/lastochkin_igor)

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