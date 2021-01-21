Украинский геном - уникальный: ученые сделали важное открытие

Ученые исследовали украинский геном и смогли доказать, что украинская популяция имеет уникальную генетическую структуру, и на генетической карте Европы она лежит отдельно.

Об этом заявил генетик Тарас Олексюк из Ужгорода, который сейчас работает в Оклендском университете в США, в интервью "Укринформу".

"Мы другие, имеем свои особенности, которые отражаются в разной частоте отдельных генетических вариантов", - рассказал он.

Благодаря результатам исследования, которое провели 28 ученых со всего мира на основе генетического материала от сотен украинцев, было выявлено 13 миллионов генетических вариантов, и научно удалось доказать, что на генетической карте Европы украинцы лежат отдельно.

"То есть украинцы в целом имеют несколько более высокую частоту вариантов некоторых форм рака, но меньшую частоту других форм, чем, скажем, другие народы Европы. В результате суммарная информация об этих вариантах показывает, что между двумя украинцами больше общего, чем между украинцем и испанцем, но испанец и украинец имеют между собой больше общего, чем кто-либо из них имеет с китайцем. То есть карта географическая и карта генетического разнообразия в целом совпадают. Но диагностического "гена украинца" не существует", - отметил профессор.

Также Олексюк рассказал, что новыми данными, полученными в результате масштабного исследования, смогут заняться другие ученые из разных сфер - от биологии и медицины человека к истории и археологии и сделать новые открытия.

Он добавил, что открытие генетического разнообразия очень полезно, в частности, для медиков.

"То есть, для фармкомпаний мы примерно такие, как французы, но на 20% иные... Поэтому и лекарства для нас нужны "на 20% иные". До сих пор было несправедливостью для нашего народа, потому что в других регионах мира медицина идет вперед и базируется на данных генетических исследований, а у нас не было с чем работать. Вот сейчас есть", - пояснил генетик.

Результаты исследования генома украинцев были представлены в январе в Ужгородском национальном университете и вызвали настоящий фурор. Данные также опубликованы в научном журнале Oxford University Press.

Ученые изучили генетический материал сотен украинцев, проживающих на территории в течение долгого времени и имеющих предков - жителей Украины в третьем колене.

"Наши результаты показывают, что генетическое разнообразие украинской популяции уникальным образом сформировано эволюционными и демографическими силами и не может игнорироваться в будущих генетических и биомедицинских исследованиях. Эти данные предоставят массу новой информации, которая позволит выявить множество новых, эндемичных и связанных с медициной аллелей", - пишут авторы исследования.

Основной целью работы ученые назвали намерение предоставить данные по всему геному для ранее недопредставленной популяции в Восточной Европе и обеспечить перекрестную проверку данных по последовательностям генома и генотипам одних и тех же людей, полученным с помощью различных технологий.

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