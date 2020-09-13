Украинский фильм стал призером Венецианского кинофестиваля в неожиданной категории

Приз Венецианского кинофестиваля (фото: LABIENNALE.ORG)

Фильм украинского режиссера получил приз в одной из номинаций

Украинский драматический фильм "Плохие дороги" стал призером Венецианского кинофестиваля. Кинолента, посвященная событиям на войне, получила награду в категории "Самый инновационный фильм".

Украинская кинолента была представлена зрителям 77-го фестиваля в Венеции в рамках Международной недели кинокритики.

Фильм "Плохие дороги" рассказывает о жизни украинских военных и мирных жителей Донбасса, находящихся по разные стороны линии разграничения. Истории, показанные в картине, сняты по мотивам реальных событий, происходивших на Востоке Украины.

Драматург отразила в этих историях свое личное видение войны на Востоке, авторскую рефлексию на десятки интервью и свидетельств реальных людей, собранных ею в регионе военного конфликта в 2014-м году, когда была волонтером в школе города Николаевка Донецкой области. Впервые пьеса была поставлена в Лондонском театре Royal Court в октябре 2017 года. Тогда же был написан и сценарий фильма.

О том, когда фильм будет показан в украинских кинотеатрах – пока неизвестно. В широкий прокат "Плохие дороги" выйдет осенью 2020.

Стоит напомнить, что торжественная церемония закрытия 77-го Венецианского международного кинофестиваля состоялась 12 сентября 2020.

Напомним, что ранее церемонию "Золотого глобуса-2021" перенесли из-за коронавируса. Ее проведут почти на два месяца позже запланированной даты.

Также организаторы перенесли церемонию вручения "Оскара". Американская киноакадемия из-за пандемии коронавируса перенесла 93-ю церемонию вручения премий "Оскар" на 25 апреля 2021 года. Вручение наград должно было состояться 28 февраля.