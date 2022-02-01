Украинский фигурист на Олимпиаде отказался общаться с журналистами из РФ на русском: как он это объяснил

Так, Шмуратко - один из шести фигуристов, попавших в состав олимпийской сборной Украины для участия на Играх y Пекине. 20-летний спортсмен уже прибыл в Пекин для того, чтобы соревноваться на Олимпиаде-2022.

В частности, накануне на ледовой арене тренировались фигуристы, среди которых и 20-летний киевлянин Иван Шмуратко. После тренировки спортсмены общались с представителями СМИ.

Тогда журналистов из России больше всего интересовали вопросы о рекомендациях украинским атлетам от Министерства молодежи и спорта Украины. На этот вопрос Иван ответил на английском языке.

"На этой Олимпиаде мы говорим только на украинском или английском. Замечательно, что сборная Украины будет участвовать в командном турнире. Почему я говорю по-английски? Как вы знаете, я делаю все, чтобы быть здесь", – подчеркнул он.

Отметим, что украинский фигурист выступает в мужском одиночном катании. Он трехкратный чемпион Украины (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 года). Также он дважды бронзовый призер чемпионата Украины (2016/2017, 2017/2018 года).

Как известно, в фигурное катание Иван попал по рекомендации врачей, которые посоветовали его родителям бороться с простудными заболеваниями из-за такого вида спорта, который будет связан со снегом или льдом.