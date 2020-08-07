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Украинский депутат избил женщину: от удара она упала на землю (видео)

Пятница 07 августа 2020 11:44
Украинский депутат избил женщину: от удара она упала на землю (видео)
Украинский депутат поднял руку на женщину (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Во Львовской области депутат избил женщину

Во Львовской области депутат Сколевского районного совета ударил женщину по лицу, после чего она упала на землю. Причина конфликта пока что не сообщается.

В сети уже появилось видео, на котором видно пострадавшую. Автор видеоролика Макс Мадоф, он опубликовал в сети детали инцидента, который случился 6 августа.

В Львовской области депутат ударил женщину

В видеоролике показана словесная перепалка Степана Цмоканича с неизвестной женщиной возле дома в городе Сколе. Депутат с голым торсом спорил с женщиной, а затем нанес ей удар в лицо, в результате чего женщина упала на землю. После этого депутат атаковал и мужчину, который снимал происходящее на камеру.

Отметим, что 48-летний Степан Цмоканич в в 2015 году стал депутатом Сколевского районного совета от партии "Батькивщина". Также он является руководителем Сколевской организации этой же партии. Работает он и.о. директора Сколевского военного лесхоза. Кроме этого Степан Цмоканич является директором частного предприятия "Карпатбуд-Сервис".

Как мы ранее сообщали, в Киеве полиция задержала подростка, который ночью стрелял в человека.

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