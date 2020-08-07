В Киеве ребенок стрелял в человека из пистолета: подробности ЧП

В Киеве ребенок стрелял из пистолета (коллаж РБК-Украина)

В Киеве на Русановке несовершеннолетний стрелял в человека

В Киеве полиция задержала подростка, который ночью стрелял в человека. ЧП произошло на Русановке, на улице Энтузиастов, 37. В полицию поступил звонок от очевидцев, которые сообщили, что слышали выстрелы. Когда патрульные прибыли на место ЧП - увидели там ребенка, который стрелял в человека из пистолета ТТ.

Как сообщает на своей странице в Facebook "Киев 24", следственно-оперативная группа изъяла предмет для дальнейшей экспертизы. Что стало причиной стрельбы - устанавливается.

В Киеве подросток стрелял в человека (фото: facebook.com/Kyiv24online)

Cейчас полиции предстоит выяснить все детали произошедшего, а также откуда у ребенка появился пистолет.

В комментариях украинцы возмутились ситуацией и высказали свои эмоции.

Отпустят, он же ребенок, как любят у нас писать.

Подростающий долбодятел.

Офигеть.

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