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В Киеве ребенок стрелял в человека из пистолета: подробности ЧП

Киев, Пятница 07 августа 2020 10:26
В Киеве ребенок стрелял в человека из пистолета: подробности ЧП
В Киеве ребенок стрелял из пистолета (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве на Русановке несовершеннолетний стрелял в человека

В Киеве полиция задержала подростка, который ночью стрелял в человека. ЧП произошло на Русановке, на улице Энтузиастов, 37. В полицию поступил звонок от очевидцев, которые сообщили, что слышали выстрелы. Когда патрульные прибыли на место ЧП - увидели там ребенка, который стрелял в человека из пистолета ТТ.

Как сообщает на своей странице в Facebook "Киев 24", следственно-оперативная группа изъяла предмет для дальнейшей экспертизы. Что стало причиной стрельбы - устанавливается.

В Киеве ребенок стрелял в человека из пистолета: подробности ЧПВ Киеве ребенок стрелял в человека из пистолета: подробности ЧПВ Киеве подросток стрелял в человека (фото: facebook.com/Kyiv24online)

Cейчас полиции предстоит выяснить все детали произошедшего, а также откуда у ребенка появился пистолет.

В комментариях украинцы возмутились ситуацией и высказали свои эмоции.

  • Отпустят, он же ребенок, как любят у нас писать.
  • Подростающий долбодятел.
  • Офигеть.

Как мы ранее сообщали, в Херсонской области девочка-подросток покончила с собой из-за строгих родителей. Девочка пыталась покончить жизнь самоубийством и попала в реанимацию.

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